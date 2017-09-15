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    Son dakika... Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

    ANKARA (AA)
    15.09.2017 - 10:16 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 11:05

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, suç tarihinde Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan 24'ü muvazzaf 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016'da Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan 24'ü muvazzaf 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

    Gözaltı kararının, yeni deliller üzerine alındığı belirtildi. Hakkında gözaltı kararı alınan zanlıların 24'ünün muvazzaf asker olduğu, birinin emekliye ayrıldığı, birinin ise meslekten ihraç edildiği kaydedildi. Zanlılardan birinin binbaşı, birinin üsteğmen, diğerlerinin ise astsubay olduğu öğrenildi.

    Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan 63, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

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    Etiketler: Son dakika , FETÖ soruşturması , ANKARA
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