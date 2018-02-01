Son dakika... Ankara'da korkutan patlama... Terör saldırısı mı?

Ankara'da Çukurambar semtindeki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Akşam saat 20.05 sıralarında meydana gelen ve panik yaratan patlama şehrin büyük bir kesiminden de duyuldu.



Patlamanın ardından olay yerine de çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sonucunda 3 kişi hafif şekilde yaralanırken binanın 2 katında büyük çapta hasar oluştu. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araçlar da hasar gördü.

VALİ: SABOTAJ İHTİMALİ DAHA GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR

Patlamanın nedenini ilk olarak doğalgaz sıkışması diye açıklayan Vali Topaca, gecenin ilerleyen saatlerinde yapılan çalışmalarda, olayda sabotaj ihtimalinin ağırlık kazandığını söyledi.



Topaca gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Devam eden çalışmalarımızda doğalgaz ihtimali azaldı. Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Ancak henüz yüzde 100 sabotaj tespiti yapılmış değil. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmaları devam ettiriyorlar. İlerleyen saatlerde kesin sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz.



Herhangi bir can kaybının olmaması, maddi hasarlı bir patlama olması, bizi bir nebze olsun rahatlatıyor. Umarım bundan sonra bu tür şeylerle karşılaşmayız, tedbirlerimizi de aldığımızı ifade etmek istiyorum. Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı, onun üzerinde çalışıyoruz. Emniyetten arkadaşlarımız çalışıyor ama sabotaj ihtimali daha güçlü görünüyor.”



EMNİYETTEN YOĞUN ÇALIŞMA



Vali Topaca'nın sabatoj ihtimali açıklaması sonrasında bölgede polis ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttükleri gözlendi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince binayı gören güvenlik kameraları incelemeye alındı, sabotaj ihtimali üzerine çalışma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, patlamaya ilişkin tüm delilleri emniyette detaylı olarak incelenmek üzere topladı.



