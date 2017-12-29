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    Yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı

    DHA
    29.12.2017 - 08:34 | Son Güncelleme:

    Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

    Kamil Koç firmasına ait İstanbul-Ankara seferini yapan Serkan Pektaş yönetimindeki 16 SOP 70 plakalı yolcu otobüsü, otoyolun Cankurtaran mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    Otobüsteki yolculardan ikisi kaza yerinde hayatını kaybetti, 20 yolcu yaralandı.

    Yaralılar olay yerine gelen sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekiplerince otobüsten çıkarılarak Ankara ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

    Ekiplerin, kaza yerindeki çalışması devam ediyor.

    Yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı

     

    Etiketler: son dakika , trafik kazası
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