Yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı

Kamil Koç firmasına ait İstanbul-Ankara seferini yapan Serkan Pektaş yönetimindeki 16 SOP 70 plakalı yolcu otobüsü, otoyolun Cankurtaran mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Otobüsteki yolculardan ikisi kaza yerinde hayatını kaybetti, 20 yolcu yaralandı.





Yaralılar olay yerine gelen sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekiplerince otobüsten çıkarılarak Ankara ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin, kaza yerindeki çalışması devam ediyor.