Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Ankara’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

    Ankara’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

    DHA
    15.02.2018 - 22:23 | Son Güncelleme:

    ANKARA’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

    Kaza, Çubuk-Ankara Karayolu Yenice Mahallesi Mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi.

    Çubuktan Ankara istikametine giden Halil İbrahim Yaz yönetimindeki 06 YA 9984 plakalı hafif ticari otomobil, aynı istikamete giden Adem Demir yönetimindeki 06 FB 1193 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Halil İbrahim Yaz, Canan Yaz, Satın Nur Işık, Nilda Nur Işık hayatını kaybederken, İsa Emir Işık ise yaralandı.

    Ankara’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

    Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı, İsa Emir Işık, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Etiketler: ankara , kaza , çubuk , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri