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    Son dakika... Ankara'da çok sayıda üst düzey bürokratın istifası kabul edildi

    Murat YILMAZ/ANKARA
    13.11.2017 - 23:01 | Son Güncelleme:

    Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na hızlı bir başlangıç yaparak tüm bürokratların istifasını isteyen Mustafa Tuna, 6 bürokratın istifasını kabul etti. Öte yandan belediyeye bağlı bütün şirketlerdeki 100 yönetim kurulu üyesinin de istifaları istendi.

    Son dakika... Ankarada çok sayıda üst düzey bürokratın istifası kabul edildiSeçilmesinin ardından hafta sonu belediyedeki tüm bürokratların ve genel müdürlerin istifasını isteyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ilk görevden almaları yaptı. Belediyedeki tüm birimlerden brifing almaya devam Tuna, brifingini veren 6 bürokratın istifasını kabul ederek görevden aldı.

    Edinilen bilgiye göre Tuna’nın istifasını kabul ettiği bürokratlar arasında Genel Sekreter Yardımcısı İrfan Kaya, Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Ergül, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bekir Yağcı, Belediyeler Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanı Osman Usta, Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Akar Pınar Uludağ ile Projeler Dairesi Başkanı Abdullah Taha Yıldırım bulunuyor.

    Araştırma Tanıtım ve Belediye İçi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Recep Tezcan ve belediyeye bağlı Belko şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Fatih Tezcan’ın ise kendi istekleriyle ayrıldığı belirtildi.

    100 İSTİFA DAHA

    İstifaları kabul edilerek görevden alınan bürokratların yeni Başkan Tuna’ya sunum yaparak brifinglerini veren isimler olduğu dikkat çekti. Brifingler alındıkça yeni istifaların devam edeceği öğrenildi. Yeni başkan Mustafa Tuna seçilmesinin ardından üst kademedeki 135 kişinin istifasını istemişti. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm şirketlerdeki 100 yönetim kurulu üyesinin de istifaları istendi.

    Yeni başkan tüm müdürlerin istifasını istediYeni başkan tüm müdürlerin istifasını istedi

     

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    Etiketler: bürokrat , istifa , son dakika
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