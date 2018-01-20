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    Son dakika: Ankara'da büyük operasyon... İki polis de gözaltında

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    20.01.2018 - 12:17 | Son Güncelleme:

    Ankara’da 2 suç örgütüne 90 ekiple 50 adreste baskın düzenlendi. İkisi polis 44 kişi gözaltında. Mağdurlar arasında AK Parti kurucularından eski milletvekili Özkan Öksüz de var.

    Ankara’da dolandırıcılık, silah ve mühimmat kaçakçılığı, adam kaçırma, haraç, zorla fuhuş, tehdit ve adam yaralama olaylarına karışan iki ayrı silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

    Organize polisinin 90 ekiple 50 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Son dakika: Ankarada büyük operasyon... İki polis de gözaltında

    Örgütü bilgi sızdıran ve örgütle işbirliği yapan 2 polis de gözaltına alınırken, baskınlarda MP5 otomatik ağır silah, çok sayıda tabanca, polis telsizi, kılıç ele geçirildi.

    Örgütün mağdur ettikleri kişileri arasında bulunan AK Parti kuruculardan eski Konya Milletvekili Özkan Öksüz de emniyete giderek bilgi verip şahıslardan şikayetçi oldu.

    Örgütün zorla fuhuş yaptırdığı çok sayıda kadın kurtarılırken, örgütün aynı daireyi 70 kişiye sattığı da belirlendi.

    Son dakika: Ankarada büyük operasyon... İki polis de gözaltında

     

     

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    Etiketler: suç örgütü operasyonu , kaçakçılık , son dakika
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