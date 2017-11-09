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    Son dakika... Ankara'da büyük DEAŞ operasyonu! 250 adres aynı anda basıldı

    ANKARA (AA)
    09.11.2017 - 09:21 | Son Güncelleme:

    Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi koordinesinde, bin 500 polisin katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.



    Son dakika... Ankarada büyük DEAŞ operasyonu 250 adres aynı anda basıldı

    Merkez ilçeler ile Sincan, Etimesgut ve Çubuk'ta 250 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.

    Son dakika... Ankarada büyük DEAŞ operasyonu 250 adres aynı anda basıldı

    Aralarında DEAŞ'a müzahir "Tatlıbal grubu" üyelerinin de bulunduğu zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

    Etiketler: Son dakika
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