Ankara ve İstanbul'da okulların açılış saatleri belli oldu

İSTANBUL

İstanbul'da ikili eğitim yapan okullarda dersler en erken saat 08:00'de başlayacak. İstanbul Valiliğinden alınan kararla ilgili yapılan açıklamada, “Bu yıla da geçerli olacak tekli saat uygulamasının ilk kez uygulandığı 2016-2017 eğitim öğretim yılında özellikle ikili eğitim-öğretim yapan okullardaki öğrencilerin kış aylarında sabah okula çok erken gitmeleri kaynaklı eğitim, öğretim ve ulaşım konularında sıkıntılar ve yakınmalara valiliğimize intikal etmiştir.

Bu sorun ve sıkıntıları çözmek amacıyla konunun tarafları olan okul idareleri ve servis taşıyıcıları başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde ilimizde ikili eğitim- öğretim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin sabah başlama saatinin daha ileri saate alınmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır.

Bu kapsamda Valiliğimizce 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilimizde ikili eğitim yapan anaokulu ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00’da başlamasın kararı alınmıştır” denildi.

ANKARA

Ankara Valiliği de ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah en erken 07.50'de açılmasına, tam gün eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah 08.30'da açılmasına karar verildiğini açıkladı.

Valilikten, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin 2017-2018 eğitim öğretim yılı ders saatlerine ilişkin yaptığı açıklamada, okulların, öğrenciler için en uygun saatlerde açılmasını sağlamak amacıyla, okul idarecileri, veliler ve Servis İşletmecileri Odası ile de istişare edilerek aşağıdaki kararlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah en erken 07.50'de açılmasına, tam gün eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah 08.30'da açılmasına, iklim şartları ve güneşin doğuşundaki değişime göre okulların açılış ve kapanış saatlerinin tekrar gözden geçirilmesine karar verildiği kaydedildi.

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