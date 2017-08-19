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    Son dakika... Anaokulu sahibinin ifadesi ortaya çıktı: Alperen'in ölümü için suçu öğretmenlere attı

    Mehmet CANDAN (DHA)
    19 Ağustos 2017 - 16:15Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 16:15

    İzmir'in Çiğli İlçesi'nde, 3 yaşındaki Alperen Sakin'in 9 saat serviste unutulduğu için öldüğü olayla ilgili tutuklanan Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'nun sahibi Yurdagül İşgören, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. "Olaydan sorumlu olan öğretmenlerdir. Okulun işleriyle onlar ilgilenir. Olayda ihmal olduğu doğrudur. Yoklama yapılması gerekiyordu" diyen İşgören, anaokulundaki kamera kayıtlarının değiştirilmesiyle ilgili soruya, "Kayıtları veliler olayı duymasın diye değiştirdim" yanıtını verdi.

    Kreş servisinde unutulduğu için havasızlıktan hayatını kaybeden minik Alperen'nin ölümüyle alakalı kreş yetkililerinin ilk ifadelerinde yalan söylediği ve polisin ısrarlı sorgusu karşısında kreş öğretmenlerinden 19 yaşındaki Arzu Gülmez  ve Nurcan Altıok'un verdiği ifadelerle gerçek ortaya çıkmıştı. Servis şoförü ve aynı zamanda Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'nun sahibi Yurdagül İşgören'in eşi Tamer İşgören tutuklanmıştı. Tüm Türkiye'yi üzen Alperen'in ölümü ardından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Yurdagül İşgören daha sonra yakalanarak tutuklandı. İşgören'in savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ancak, Alperen'in ölümüne öğretmenlerin ihmali olduğunu söylediği ortaya çıktı.

    "SUÇLU YOKLAMAYI ALMAYAN ÖĞRETMENLERDİR"

    Savcılıktaki ifadesinde Alperen'in ölümünden üzgün olduğunu belirten ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İşgören, şöyle dedi: "Ben ticaret yapıyorum. Okul Müdürü Bekir Gül'dür. O şu anda Kıbrıs'ta tatilde. Suçlamaları kabul etmiyorum. Olaydan sorumlu olan öğretmenlerdir. Okulun işleriyle onlar ilgilenir. Olayda ihmal olduğu doğrudur. Yoklama yapılması gerekiyordu. Dikkatsizlik ve ihmal sonucu yapılmamış. Alperen'in ölümünden duyduğum üzüntüyü anlatmama kelimeler yetmez."

    "VELİLER DUYMASIN DİYE SAKLADIM"

    İşgören, alaydan sonra ana okulundaki kamera kayıtlarının değiştirilmesiyle ilgili soruya, "Kayıtları veliler olayı duymasın diye değiştirdim. Kayıt cihazını da eve götürdüm. Zaten polise cihazı kendim verdim" yanıtını verdi. İşgören, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' ve 'suç delillerini karartmaya çalışmak' suçlarından tutuklandı. Olayın meydana geldiği gün gözaltına alınan ve serbest bırakılan, servisin rehber personeli 18 yaşındaki Dilara Kuman ise, tekrar gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Yurt dışında bulunan okul müdürü Bekir Gül'ün ifadesine döndüğünde başvurulacağı belirtildi.

    Etiketler: anaokulu , Alperen Sakin , ifade
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