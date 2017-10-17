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    Son dakika... Almanya'dan Kerkük açıklaması

    AA
    17.10.2017 - 17:03 | Son Güncelleme:

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak hükümeti arasında yaşanan gelişmelerden büyük endişe duyduğunu belirtti.

    Gabriel, yaptığı yazılı açıklamada, dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'ye, hiç kimsenin bölgedeki gerginliğin askeri yöntemlerle çözülebileceğine inanmaması gerektiğini söylediğini aktardı.

    "Aksine gerginliğin tırmandırılması tüm tarafları zayıflatır ve her şeyden önce Irak'ı ve bölgeyi kalıcı olarak istikrarsız hale getirir." diyen

    Gabriel, Irak'ta tüm tarafları itidalli davranmaya ve doğrudan görüşmeler yapmaya çağırdı.  Gabriel, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Irak hükümeti arasındaki ihtilaftan endişeye duyuyoruz." ifadesini kullandı.

    Ülkenin geleceği ve tüm bölgenin güvenliği için terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak mücadelenin gelecekte de en önemli önceliğe sahip olması gerektiğini belirten Gabriel, "Askeri eylemler ivedilikle durdurulmalı ve gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınılmalı. Görüş ayrılıklarının barışçı yoldan çözülebilmesi için müzakere masasına dönülmesi ve yapıcı bir diyalog başlatılması herkesin sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler: Almanya , Kerkük , Peşmerge
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