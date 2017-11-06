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    Son dakika...Almanya'da rehine krizi

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 12:04 | Son Güncelleme:

    ÇOCUĞUN velayetinin elinden alınmasına sinirlenen baba, gençlik dairesini bastı. Almanya'nın Bavyera eyaletindeki gençlik dairesini basan bir kişi, çalışanlardan birini de rehin aldı.

    Bavyera Radyosu'nun verdiği habere göre bugün sabah saatlerinde gençlik dairesine gelen bir kişi, görevlilerle çocuğunun velayeti üzerine tartıştı. Kendisinden velayetin alınmasına tepki gösteren saldırgan kişi, bir çalışanı rehin aldı. Diğer çalışanların polise haber vermesi üzerine gençlik dairesine gelen polis, binaya girişi yasakladı.

    Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, saldırganla kontak kurmaya çalışıyor. Öte yandan olası bir operasyon için özel eğitimli polis birlikleri de yola çıktı. Rehin alınan çalışan ve rehineci hakkında henüz yeterli bilgi bulunmazken, polis elinde bıçak bulunan saldırganın silahlı olabileceğini de düşünüyor. 

    Ayrıntılar geliyor

    Etiketler: ALMANYA , rehine
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