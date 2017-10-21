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    Almanya'da bıçaklı saldırı: Yaralılar var

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 11:25 | Son Güncelleme:

    Reuters'ın haberine göre Almanya Münih'te kent merkezinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Yaralıların olduğu belirtiliyor. Reuters haberinde 40 yaşlarındaki saldırganın bisikletle kaçtığını belirtti. Olayda en az 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

    Polis bölgedeki vatandaşların evlerinden çıkmamalarını istedi.

    Saldırının Rosenheimer tren istasyonunda gerçekleştiği belirtildi. 

    Polis saldırganın 40 yaşlarında, gri pantolonlu ve sırt çantalı bir kişi olduğu bilgisini paylaştı. Saldırının neden henüz açıklanmadı. 

    Polis, çembere aldığı Rosenheimerplatz bölgesinde saldırganı arıyor.


    Münih Polisi tarafından Twitter'dan yapılan açıklamaya göre yaralanan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. 

    Ayrıntılar birazdan...

    Etiketler: son dakika , Almanya , Münih , bıçaklı saldırı
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