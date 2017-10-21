Almanya'da bıçaklı saldırı: Yaralılar var

Polis bölgedeki vatandaşların evlerinden çıkmamalarını istedi.

Saldırının Rosenheimer tren istasyonunda gerçekleştiği belirtildi.

Polis saldırganın 40 yaşlarında, gri pantolonlu ve sırt çantalı bir kişi olduğu bilgisini paylaştı. Saldırının neden henüz açıklanmadı.

Polis, çembere aldığı Rosenheimerplatz bölgesinde saldırganı arıyor.

Nach derzeitigem Stand keine lebensbedrohlichen Verletzungen bei den Opfern! #Rosenheimerplatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 Ekim 2017

Münih Polisi tarafından Twitter'dan yapılan açıklamaya göre yaralanan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Ayrıntılar birazdan...