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    Son dakika... Alman bakandan küstah Erdoğan açıklaması

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 11:58Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 12:40

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Bild Gazetesi'ne verdiği röportajda Türkiye ile krizde gerilimi tırmandıracak skandal açıklamalar yaptı. Gabriel, sorunlarının Türklerle değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarıyla olduğunu söyleyerek, Erdoğan'ın yönetimi devam ettiği sürece Türkiye'nin asla Avrupa Birliği üyesi olamayacağını düşündüğünü söyledi.

    Ankara-Berlin hattında yaşanan gerilim her geçen gün artarken Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, gerilimi tırmandıracak açıklamalarını sürdürdü. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert sözlerine devam ederken, AB Bakanı Ömer Çelik'in kendisiyle ilgili sözlerine de yanıt verdi.

    Bild gazetesine verdiği röportajda konuşan Gabriel, sorunlarının Türklerle değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarıyla olduğunu söyledi. Gabriel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimi devam ettiği sürece Türkiye'nin asla Avrupa Birliği üyesi olamayacağını düşündüğünü söylerken "zaten Erdoğan da istemiyor" dedi.

    Müzakerelerin AB tarafından bitirilmeyeceğinin altını çizen Gabriel, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ve Erdoğan'dan sonra da var olmaya devam edeceğini söyledi.

    Türk hükümeti ve Erdoğan'ın Avrupa'nın temsil ettiği değerlerden hızlı bir şekilde uzaklaşması sebebiyle mevcut şartlar altında Türkiye'nin AB üyeliğinin mümkün görülmediğini belirten Gabriel, Erdoğan'ı AB ile katılım müzakerelerini ciddiye almamakla eleştirdi.

    SEYAHAT UYARISI

    Dışişleri Bakanı Gabriel, son dönemde yaşanan gerginlik sonrası Türkiye'ye seyahat edecek Alman vatandaşların iyi düşünmesi gerektiğini belirten Gabriel, Alman Devletinin vatandaşları adına Türkiye'ye seyahat edip etmeyecekleri konusunda kararını alamayacağını ama devlet olarak bunu tavsiye etmeyeceklerini söyledi.

    AB BAKANI ÖMER ÇELİK'E YANIT

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in kendisine yönelik 'aşırı sağcı ve ırkçılardan kopya çekiyor' sözlerine de değindi. Ömer Çelik'in sözleri hakkında, "Bu tür ifadeler benim için Türk hükümetinin artık sunacak argümanı kalmadığının bir göstergesi" diyen Gabriel, bu tür ifadeleri ciddiye almasının mümkün olmadığını söyledi.

     

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    Etiketler: ALMANYA , Bakan , Erdoğan , Sigmar Gabriel , Bild
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