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Son dakika... Alkollü içeceklere zam

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 09:10 | Son Güncelleme:

Alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı yükseldi.

Maliye Bakanlığı'nın yeniden belirlediği alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı yüzde 7,1 oranında yükseldi. Rakı için asgari maktu vergi tutarı 11.3 lira, cin ve votka için asgari vergi tutarı 11.6 lira arttı. Bira için asgari maktu vergisindeki artış ise 9 kuruş olarak belirlendi.

NTV'de yer alan habere göre Vergiye gelen bu artış ile alkollü içkilerin perakende satış fiyatına yüzde 3 civarında zam olarak eklenmesi bekleniyor. Böylece 70'lik rakının fiyatı 4-4.5 lira oranında zamlanması ön görülüyor.

Öte yandan sigara ve diğer tütün ürünlerinin vergilerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

 

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Etiketler: alkol , alkol zammı , alkol zam oranları
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