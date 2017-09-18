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    Son dakika... AKOM'dan çarşamba günü için önemli uyarı

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 12:07 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 12:28

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul'da çarşamba günü yağmur ve serin hava beklendiği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de cuma gününe dikkat çekerek, İstanbul'da sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve sağanak yağış beklendiği uyarısını yaptı.

    AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aşırı sıcaklar bugün ve yarın da devam edecek. Çarşamba günü yağmur ve serin hava gelebilir" denildi.

    Son dakika... AKOMdan çarşamba günü için önemli uyarı
    İstanbul'da cuma günü sıcaklıklarda yaklaşık 5 derecelik düşüş ve sağanak yağış bekleniyor.

    Öte yandan bugün yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Marmara'nın doğusu ile zamanla Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Az bulutlu ve açık 36
    İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 31
    İzmir: Az bulutlu ve açık 34
    Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 35
    Antalya: Az bulutlu ve açık 32
    Samsun: Az bulutlu ve açık 28
    Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
    Erzurum: Kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

     

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    Etiketler: Son dakika , AKOM , istanbul , Meteoroloji
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