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    AKOM uyardı: İstanbullular dikkat!

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 10:02 | Son Güncelleme:

    Bugün havanın parçalı ve az bulutlu olacağı İstanbul'da yarın sağanak yağış bekleniyor.

    Cumartesi öğle saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere ülkemizin batı bölgelerinde rüzgarın yeniden kuvvetlenmesi hava sıcaklıklarının 6-8 derece birden düşmesi, beraberinde sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

    AKOM, bugün havanın parçalı ve az bulutlu olacağı İstanbul'da yarın sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve Güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

     

     

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    Etiketler: son dakika , istanbul , hava durumu , meteoroloji , yağmur , haber , haberler
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