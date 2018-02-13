Son dakika: Ve ilk kazma vuruldu

YILLARDIR yıkımı gündemde olan AKM'de yıkım işlemleri başladı. AKM'ye ilk kazma vurulurken, çalışmaların hızlandığı, işçilerin camları kırmaya başladığı görüldü. Yıkılacak binanın yerine yapılacak 2 bin 500 kişilik opera binasının 2019'un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor.

YENİ AKM NASIL OLACAK?

İnşa edilecek Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, 1000 kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada’ya uzan kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM’de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek.

Atatürk Kültür Merkezi’ne uzanan araç trafiği ise yeraltı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek. Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

AKM’nin yeni binasının mimarlığını, AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.



