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    Son dakika: Akıncı Üssü davasında mahkeme salonu karıştı, pet şişeler havada uçuştu

    DHA, AA
    03 Ağustos 2017 - 13:23Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 13:27

    AKINCI Üssü davasının 3’üncü gününde, Hakan Çiçek’in çapraz sorgusu sırasında salonda arbede çıktı.

    Darbe girişiminin dört numaralı şüphelisi Hakan Çiçek’e bir müşteki avukatı, 'Fetullah Gülen kitaplarını okudunuz mu?' diye sordu. Çiçek’in 'Hayır' cevabı üzerine avukat, 'Okumadım diyorsunuz; ama dün savunmanızda verdiğiniz elma örneği Fetullah Gülen’in kitabında var' dedi.

    Bunun üzerine Hakan Çiçek, Mahkeme Başkanı Selfet Giray’a dönerek, 'Ben Fetullah Gülen’in kitaplarını okumadım; ama avukat Gülen’in kitaplarını okumuş. Hepsine hakim. Bu avukat hakkında FETÖ’cü olduğu için suç duyurusunda bulunuyorum' diye konuştu.

    PET ŞİŞE ATILDI

    Bu sözleri, salondaki sanıkların tamamı alkışladı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Alkış yok, neyi alkışlıyorsunuz" diyerek sanıkları uyardı. Bunun üzerine müşteki sıralarında bulunanlar, sanıkların üzerine 'Neyi alkışlıyorsunuz?' diyerek, pet şişe yağdırdı. Bazı müştekiler, güvenliği aşarak, sanıkların üzerine yürümek istedi.  

    DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

    Mahkeme heyeti, duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verdiğini belirterek salonun boşaltılmasını istedi. Kolluk güçleri, başkanın talimatıyla salonu boşalttı.  

    Etiketler: akıncı üssü davası , hakan çiçek , son dakika
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