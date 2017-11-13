Son dakika... Ak Parti'nin Meclis Başkan adayı belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım, Cumartesi günü partisinin grup başkanvekilleriyle bir araya gelmişti. Yıldırım dün de Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüşmüştü. İsmail Kahraman'ın yeniden TBMM Başkanlığına aday gösterilmesinin bu görüşmede kesinleştiği belirtildi.

İbrenin ağırlıklı olarak İsmail Kahraman'dan yana olduğunu belirten parti kaynakları, Cumhurbaşkanı'nın TBMM başkanlık seçimi konusunda sessiz kalmasının Kahraman'ın yeniden aday gösterileceği anlamına geldiğini ifade ettiler.

MUHALEFETİN ADAYLARI



Meclis Başkanlığı için CHP'nin adayı İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP'nin adayı Hakkari Milletvekili Selma Irmak ve MHP'nin adayı İstanbul Milletvekili Celal Adan oldu.

BAŞVURU 17 KASIM'A KADAR



TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 22 Kasım 2015'te başlayan görev süresinin 22 Kasım 2017'de bitecek olması nedeniyle yeni Meclis Başkanı için seçim takvimi ve adaylık başvuruları dün itibariyle başladı. TBMM Başkanlığı için aday olmak isteyenler 16 Kasım saat 23.59'a kadar başvurabilecek.

GİZLİ OYLAMA

Meclis Başkanlığı seçimi gizli oylamayla yapılıyor. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi (367), üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.

BAŞKANLIK DİVANI, KOMİSYON BAŞKANLIKLARI

Seçim, sadece Meclis Başkanlığını kapsamıyor. İç Tüzük gereği Başkan ile birlikte TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, grup başkanvekillikleri ve komisyon başkanlıkları için de seçim heyecanı yaşanıyor.

GÖZLER BURHAN KUZU'DA

Ak Partinin Kurucularından, İstanbul Milletvekili, Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, 2013 Meclis Başkanlığı seçimlerinde aday gösterilmemasi üzerine "Ben küskün değilim ancak kırgınım, belki de çok kırgınım" demişti. Kuzu, siyasette külfet ve nimetin dengeli dağıtılması gerektiğini belirterek, "Ben bu partinin kurucu üyelerindenim, bazı şeyleri hak ettiğimi düşünüyorum" diye sitemini dile getirmişti.

Kulislerde 2017 seçiminde de aday olmak istediğini parti yetkililerine ileten Kuzu'nun, bu sözünü resmiyete geçirip adaylık başvurusu yapıp yapmayacağı sorusuna yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı'nın fahri danışmanlığını da yapan Kuzu, şimdilik kendisine yöneltilen bu soruya yanıt vermiyor.