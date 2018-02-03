CHP kurultayından dakika dakika: Erdoğan sürprizi

11.23 - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen oybirliğiyle Divan Başkanı seçildi. Büyükerşen kurultayı resmen başlattı.

11.21 - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kılıçdaroğlu "Başta Afrin olmak üzere şehit düşmüş Mustafa Kemal'in Mehmetçikleri için bu saygı duruşunu yaptık, İstiklal Marşımızı okuduk" dedi. Başkanlık divanı seçiliyor.

11.14 - Kılıçdaroğlu açış konuşmasını yapıyor. "Bütün dualarımız Deniz Baykal'ın yanında, inşallah kısa süre içinde sağlığına kavuşacak... Ve aramızda olmayan milletvekilimiz Enis Berberoğlu... Enis Berberoğlu hak, hukuk ve adaletin olmadığı bir ülkede hiçbir somut gerekçe gösterilmeden hapiste tutulmaktadır. Berberoğlu'na bu kurultaydan bütün yol arkadaşlarımın selamını, sevgisini, dostluğunu gönderiyorum. Enis Berberoğlu'nun tutuklanma gerekçesi hiçbir belgeye dayanmıyor. Üst mahkeme mahkumiyet kararını bozdu ama hala içeride."

11.13 - Işık gösterisinin ardından Adalet Yürüyüşü'ne dair kısa bir belgesel gösterildi ve şimdi Kılıçdaroğlu açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye geçiyor.

11.01 - Kılıçdaroğlu'nun yerine geçmesinin ardından lazerli ışık gösterisi başladı.

10.54 - Kılıçdaroğlu eşiyle beraber salona girdi. Adalet Yürüyüşü'ndeki marş eşliğinde, alkışlarla elindeki karanfilleri atarak yerine geçiyor.

10.39 - Genel başkan adaylarından Muharrem İnce, eşiyle beraber Kılıçdaroğlu'na ayrılan platformdan giriş yaptı. Taraftarları alkışlarla, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla İnce'yi üzerine gül atarak karşıladı.

10.30 - İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu alkışlarla salona giriş yaptı.

10.22 - Programa göre 10.00'da başlaması planlanan kurultay, delegelerin tamamı salona ulaşmadığı için sarktı.11.00 sularında divanın oluşturulması ve ardından Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapması bekleniyor.

09.55 - Kurultayda sık sık 10. Yıl Marşı ve türküler seslendirilirken tribünleri dolduran CHP’liler de hep beraber, bayraklarla eşlik ediyor.

09.36 - Kurultay salonunda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağı platformun arkasına dev ekran yerleştirildi.

Platformun bir yanında ise şu yazı dikkat çekti: “Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir” sözlerinin yer aldığı Atatürk posteri; diğer tarafa ise dev Türk bayrağı asıldı. Platformun karşısında ise Kılıçdaroğlu’nun büyük resminin altında “CHP’li olmak bağımsızlık, özgürlük ve halk için yılmadan mücadele etmek demektir. Yolumuz, bu onurlu tarihi yazanların yoludur."

09.15 - Platformun arkasındaki ekranda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın “Eyyy Kılıçdaroğlu”, “Dinle dinle” sözlerinin yer aldığı klip sık sık gösterilirken, partililerden yuhalama sesleri yükseldi.

KURULTAY NOTLARI

* CHP Kurultayında bugün ilk olarak Divan oluşturulacak. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in Divan Başkanı seçileceği Kurultay’da Genel Başkan Kılıçdaroğlu konuşacak. Genel Başkanlık için Kılıçdaroğlu dışında, Muharrem İnce, Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Ümit Kocasakal da aday adaylığını açıklamıştı. Toplam delege sayısının yüzde 10’u oranında imza alan aday adayı bugün genel başkanlık yarışına katılacak.

* Salona girişte yoğun güvenlik önlemleri var. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce katılımcı uzun bir yürüyüşün ardından birkaç kontrol noktasından geçerek salona giriyor.

* Salonun etrafı Kurultayın da teması olan “Adalet ve Cesaret” sloganın yer aldığı ışıklı pano ile çevrilirken duvarlarda, “Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz”, “Barışı birlikte inşa edeceğiz”, “Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz”, “Özgür basın varsa özgür toplum vardır”, “Değişimi ancak devrimcilik yapar”, “Adalet güneş gibi doğacak”, “Güven Türkiyem biz varız” sloganlarının yer aldığı pankartlar asıldı.

* AK Parti'nin CHP Kurultayı'na temsilci göndermeme kararı aldığı bildirildi.

* Salonda tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı “Bir gün mutlaka buluşacağız özgürlükte” yazılı afiş dikkat çekti. Kulislerde Parti Meclisi için adı konuşulan Berberoğlu kurultaya şu mesajı gönderdi:

“Beni bu dört duvar arasında hiç ama hiç yalnız bırakmadınız, hissettirmediniz.

Sağ olun, var olun!

Ne kadar gayret etsem de, içeriden dışarıyı takip etmek gerçekten zor.

Bazen düşünüyorum...

Mücadele içeride mi yoksa dışarıda mı daha çetin geçiyor diye...

Kararsız kalıyorum.

Çünkü bu güzel ülkede zalimlerle adalet ve özgürlük savaşçıları arasındaki kavga çok hassas bir dengeye oturdu.

O sebeple partimin adalet adına attığı her adım, elde ettiği en ufak kazanım, beni sadece gururlandırmakla kalmıyor, özgürlüğüme biraz daha yakınlaştırıyor.

Bu yüzden, “Enis için ne yapmalıyız?” diye düşünmenize hiç gerek yok!

Varlığınız yeter, CHP yeter!

Üstelik sadece bana değil, Türkiye’ye yeter!

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Afrin olmak üzere vatan savunması yapan her Mehmetçiğimiz'in sağ salim dönebilmesi temennisi ile kurultayımızı saygıyla selamlıyorum. Enis Berberoğlu / Maltepe Cezaevi B-9 Üst Koğuş”