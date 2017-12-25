Son dakika... AK Parti'den çok tartışılan düzenleme için ilk açıklama

Çıkarılan yeni KHK'daki düzenlemeye yönelik tepkilere AK Parti'den yanıt geldi.



NTV’de yer alan habere göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlemenin terörle mücadeleyi güçlendirmeye yönelik olduğunu söyledi. Yılmaz, "Terör bağlantısı olmayan vatandaşlar endişe etmesin" diye konuştu.



Dün yayınlanan 696 sayılı KHK'da "15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı" hükmü yer almıştı.

CHP ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

CHP, dün yayımlanan iki yeni kanun hükmünde kararnameyi (KHK) değerlendirmek üzere partinin Merkez Yürütme Kurulu'nu acil olarak toplama kararı alırken, HDP de tatile giren Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, dünkü KHK'lara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) acil toplantıya çağırdı.

TBMM, Cuma gecesi 2018 bütçesini kabul etmesinin ardından 9 Ocak'a kadar tatile girmişti. CHP ile HDP Meclis'in tatile girmemesi gerektiğini savunurken, MHP'nin de destek olduğu AK Parti'nin kararıyla TBMM tatile sokulmuştu. Bu arada HDP de son iki KHK'nın ardından TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı. HDP'den yapılan yazılı açıklamada şöyle

denildi:

"Yurttaşlarımızın bekleyen yüzlerce sorunu ortada dururken, TBMM'nin bir an önce tatile sokulması için gösterilen gayretlerin nedeni son KHK'lerle çok net olarak ortaya çıkmıştır. TBMM'de görüşülmeden asla hayata geçirilmemesi gereken ve toplumsal yaşamın her alanını yeni baskı çemberlerine hapsetmeyi hedefleyen bu uygulamalara karşı, TBMM'yi acil olarak olağanüstü toplantıya çağırıyoruz."

İŞTE TARTIŞILAN O MADDE

696 sayılı KHK ile "darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk" getirildi.

696 sayılı KHK ile Olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.

Bu maddeye bir 'fıkra' ekleyerek şöyle denildi: "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

Daha önceki düzenleme şöyleydi :

"15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."

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