AK Parti'de 4 ilde gece yarısı değişiklik

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
Sosyal medya üzerinden açılama yapan AK PartiGenel Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda AK Parti'de 4 il başkanının değiştiğini bildirdi.
Yapılan değişiklik sonucunda, Giresun İl Başkanlığı'na Aytekin Şenlikoğlu; Niğde İl Başkanlığı'na Mahmut Peşin; Nevşehir İl Başkanlığı'na Mustafa Rauf Yanar; Kırıkkale İl Başkanlığı'na Nuh Dağdelen atandı.