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    Son dakika: AK Parti Sözcüsü tarih verdi: Yıl sonuna kadar tamamlanır

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 12:42 | Son Güncelleme:

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal bazı, belediye başkanlarının istifasının istenmesine ilişkin iddialarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

    Mahir Ünal A Haber kanalında gazeteci murat Akgün’ün sorularına şu cevapları verdi:

    Belediyelerimize yönelik bir değerlendirme süreci başlattık. Yerel yönetimlerden sorumlu başkanlığımız bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma devam ediyor.
    Şu ana kadar istenen bir istifa yok. Ama bundan sonra istenmeyeceği anlamına gelmiyor.

    Siyasi olarak kimse kendisini güvence altından hissetmemesi gerekiyor.
    Bu süreç 2017 içinde tamamlanır. Bu değerlendirme süreci yıl sonuna kadar tamamlanır.

    MELİH GÖKÇEK HAKKINDAKİ İDDİALAR

    Bu konuda benim bir yorumumu yok. Hem cumhurbaşkanlığımızın hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yaptığı açıklama var.
    Melih Gökçek’in bir randevu talebi ve buna verilmiş bir cevap var. Rutin bir görüşme.

    İstifalar ve yerel yönetimlere ilişkin değerlendirmeler devam ederken bu görüşmenin yapılması kamuoyunda bir merak uyandırdı.
    Bu sürecin kişiler üzerinden yapılmaması lazım.

     

     

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    Etiketler: Mahir Ünal , AK Parti , istifa
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