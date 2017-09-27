Son dakika... AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan önemli açıklamalar

Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'nin kaderi ile AK Parti'nin kaderi birleşmiştir. AK Parti bu sorumlulukla bakmaktadır. Bölgedeki yeni krizlere de AK Parti aynı sorumluluklarla bakmaktadır. Bugün de MKYK ile hem Kuzey Irak referandumunu hem Dış İlişkiler Başkanlığımız son Almanya seçimlerini, İçişleri Bakanlığımız iç güvenlik gelişmelerini de değerlendirmiş bizimle paylaşmıştır.

Bahçeli'nin kaygıları ile bizim kaygılarımız aynıdır. Sayın Bahçeli'nin bizim açıklamalarımıza yönelik kaygılarını anlayışla karşılarız ama burada aslolan sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve sözcülerinin açıklamalarıdır. Önümüzde Kuzey Irak referandumu sonrası bu referandum sonuçlarına ilişkin Türkiye'nin pozisyonuna dair açıklamaları olmuştur. Bu açıklamalar bizim önümüzdeki süreçte bir plan içerisinde değişen pozisyonlara göre alacağımız durumu ifade ediyor.



Devlet yönetmek, çok hızlı bir şekilde pozisyon değiştirmek, doğru pozisyon alabilmekle ilgilidir. Bakanlarımızın da bu meyanda açıklamaları, Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ile tenakuz ifade etmiyor. Şu anda herhangi ambargo uyguluyor değiliz. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin 3 gün içindeki pozisyonuna göre Türkiye pozisyon alacaktır.

15 yıl boyunca bütün bu krizleri yöneten AK Parti siyaseti bütün bu süreci yönetecek kudrettedir. Herkes rahat olsun. Herhangi bir kaygıya mahal söz konusu değildir.

MALİYE BAKANI AÇIKLAMA YAPACAK

(Yeni vergi düzenlemesi) Sayın Naci Ağbal, konunun açıklanması için gerekli soruları 18:30'da cevaplayacak.



Saat düzenlemesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı var buna ilişkin bizim pozisyonumuz da sizinle paylaşılacak.