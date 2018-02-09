Son dakika... AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci istifa etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısıyla istifa etti. Dün gece genel merkezden arandığını söyleyen Temurci, "AK Parti İl Başkanlığı görevimden onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim. Bu mukaddes sorumluluğa, ilk günden itibaren AK Parti'nin değerlerine, onurla sahip çıktık” dedi.

Temurci AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Temurci, alkışlar arasında salona girdi.

'TAM 3 YIL ÖNCE...'

Temurci, dün gece genel merkezden arandığını söyleyerek sözlerine başladı. Selim Temurci, "Bugün çok özel bir gün benim için. Dün gece 11.00'e çeyrek kala genel merkezden arandığımda dün 8 Şubat'tı. Bugün 9 Şubat. Çok güzel tevafuk. Tam 3 yıl sonra bu buluşmayı bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Çocuk denecek yaşlardan siyasetin içindeyim. Genelde çok metine bağlı konuşmam ama tavsiyelere de uyarım. Bugün metine bağlı konuşmamı istedi arkadaşlar. Ağırlıklı olarak metne bağlı kalacağım. Ama bazı duygularımı da paylaşacağım" dedi.

'GENEL BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA YENİ DÖNEM BAŞLADI'

"Elbette il başkanları olarak son 3 yıl sorumlukları itibarıyla çok ayrıcalıklı yere sahiptir" diyen Temurci, "3 yıl adeta ülke tarihinin yazıldığı dönem oldu. Bizler bu döneme şahitlik ettik. Genel başkan değişikliğinden sonra yeni dönem başladı İstanbul teşkilatları için. Bir yandan kendi içimizde büyük imtihan diğer taraftan yeni Türkiye hedefleri için hep birlikte nefisleri bir yere koyup çok daha fazla çalışmak zamanıydı" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIM METNE BAĞLI KONUŞMAMI İSTEDİ'

Arkadaşlarının metne bağlı konuşmasını istediğini söyleyen Temurci zaman zaman metin dışına çıkarak yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: "Hiçbirimiz o alçak FETÖ ihanetini beklemiyorduk. bu bina direnişin ilk talimatlarının önerildiği merkezlerden biri oldu. Biz o gece milletine, devletine, liderine sahip çıkmak için ben buradayım diyen il teşkilat AK Parti İstanbul teşkilatı oldu. 15 Temmuz İstanbul teşkilatının kazandığı en büyük zaferdir. Başarı ya da başarısızlık işe kattığınız samimiyetle ve gayretinizle ilgilidir. Rabbim o samimiyeti yakinen bilendir. Önemli olan ona mahcup olmamaktır. Bizim davamız rakamlara sığmayacak kadar büyük bir davadır. AK Parti teşkilatları olarak yeni imtihanlarla karşı karşıyayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş görevden ayrıldı. Onun beyefendiliğine yakışır şekilde bu olay gerçekleşti. Birilerinin değil bu davanın adım olmak en önemli misyonumuz olmuştur. Makam hırsına kapılmadan, inandığı doğrulara söylemeyi nasip eden Rabbime şükrediyorum. AK Parti İl Başkanlığı görevimden onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim. Tüm çalışma arkadaşlarıma, teşkilatımızın bütün mensuplarına bu dava için bizimle döktüğü ter için en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Teşkilatın her bir ferdine bizden yana haklarımız helal olsun. Zor bir dönem de 3 genel başkanla çalıştım. 3 yılı birlikte geçirdik."

ERDOĞAN ELİNİ SIKMAMIŞTI

Temurci, 8 Şubat 2015 tarihinden bu yana AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütüyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti İstanbul İl yönetimini ziyareti sırasında elini sıkmadığı İl Başkanı Selim Temurci, daha önce istifa etmiş ancak “Şu an zamanı değil” denilerek geri çevrilmişti. Bu arada, Rize’nin Çayeli ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturması kapsamında AK Partili Selim Temurci’nin kardeşi Ömer Temurci’nin de aralarında bulunduğu 7 iş insanı gözaltına alınmıştı. Ömer Temurci, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.