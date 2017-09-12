Son dakika! Airberlin'e şok... Aynı anda çok sayıda pilot hastalandı

Air Berlin'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre Berlin Tegel, Düsseldorf, Hamburg ve Köln gibi şehirlerde bulunan çok sayıda havalimanından yapılacak uçuşlar iptal edildi.

Rahatsızlandığını bildiren pilotların sayısının 'olağandışı' olduğu kaydedildi.

Almanya'nın en büyük ikinci havayolu şirketi olan Air Berlin, ağustos ayında iflas koruma başvurusunda bulunmuştu. Şirkete ilk resmi teklifin ise INTRO Group'tan geldiği aktarılmıştı.

Teklif sunacakların 15 Eylül'e kadar vakti bulunurken, kararın ise 21 Eylül'e kadar verileceği belirtildi.