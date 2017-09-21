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    Son dakika... AHL'deki uçak kazası sonrası önemli uyarı

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 22:20 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 22:41

    Atatürk Havalimanı’nda özel bir jet inişe geçtiği sırada pistten çıktı. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası THY Genel Müdüründen uyarı geldi...

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • AHLde jet kazası
    • AHLde jet kazası
    • AHLde jet kazası
    • AHLde jet kazası

    Atatürk Havalimanı’nda özel bir jet inişe geçtiği sırada pistten çıktı. 

    Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı’nda KKTC’ye gitmek için havalanan özel bir jet, havalandıktan kısa bir süre sonra acil iniş istedi. İniş sırasında pistten çıkan jette yangın çıktı. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralanırken, jetteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    KAZA SONRASI UYARI

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı açıklamada, kazanın ardından uçuşların tek pist olarak devam ettiğini belirterek, olası tehirler için yolcuların THY'nin web sitesinden uçuşlarını takip etmeleri uyarısında bulundu.

    Son dakika... AHLdeki uçak kazası sonrası önemli uyarı
    Kaza sonrası İstanbul üzerindeki yoğunluk bu şekilde görüntülendi...

     

    Etiketler: uçak , kaza , ahl
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