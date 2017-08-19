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    Ağrı Devlet Hastanesi'nde tartışma yaratan görüntüler

    İHA
    19 Ağustos 2017 - 11:09Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 11:11

    Ağrı Devlet Hastanesi’nde hasta bir kadının koridorlarda yerde uzun süre yatması ve müdahalenin geç yapılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Cep telefonları ile videoya alınarak sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan görüntü büyük bir tepkiye neden oldu.

    Ağrı Devlet Hastanesi’nde yakınları tarafından hastaneye tedavi olmak için gelen hasta bir kadın koridorda uzun bir süre yerde müdahale edilmeyi bekledi. Hastane çalışanlarının hasta kadına oldukça geç müdahale etmesi vatandaşların tepkisini çekti.

    Hasta kadına ilk olarak vatandaşlar müdahale ediyor. Kürtçe konuşan bir kadın, “Bir saattir yerdedir” dedi. Bir başka vatandaş ise, “Beyler buraya bir yetkili baksın, burada bir insan ölüyor” ifadelerini kullandı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntü binlerce kez paylaşıldı. Uzun süre yerde bekleyen kadına daha sonra hastane’de çalışan hemşireler müdahale ediyor.

    Etiketler: ağrı , devlet hastanesi , skandal
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