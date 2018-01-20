Son dakika: Afrin'e Zeytin Dalı operasyonundan dakika dakika gelişmeler

21.00 - Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Genel Komutanlığı, Afrin'deki sivillerin zarar görmemesi için terör örgütü PYD'nin karargahlarından uzaklaşmaları konusunda uyarıda bulundu. ÖSO tarafından yapılan açıklamada "ÖSO Genel Komutanlığı, Afrin’deki sivil halkın terör örgütü PYD’nin askeri karargahlarından uzaklaşmaları önemle duyuruyor" denildi.

20.37 - Genelkurmay Başkanlığının yaptığı ikinci açıklamada “Harekâtın başlangıcında 7 bölgede tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan 108 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekâta katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi. Askeri kaynaklar, harekata başta Diyarbakır ve İncirlik olmak üzere Türkiye’nin değişik bölgelerindeki üslerden uçakların havalanarak katıldığı bilgisini verdi. Açıklamada uçakların müteakip görevlere hazırlık için üslerine geri döndüğünün belirtilmesi, harekatın bugün de devam edeceğinin mesajı olarak yorumlandı. Öncüpınar Sınır Kapısı’na çok sayıda tank ve zırhlı aracın sevkedilmesi de, “kara harekatının kısa sürede başlayacağı”nın işareti olarak değerlendirildi. Uğur ERGAN / ANKARA

20.19 - Hürriyet muhabirleri İdris Emen ve Selçuk Şamiloğlu sınır bölgesinde... Hatay'in Hassa ilçesindeki sınır bölgelerine tank sevkıyatı başladı.





20.02 - BM Güvenlik Konseyi üyesi İngiltere, Fransa ve Çin büyükelçileri de bilgi verilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Daha önce ABD, Rusya ve İran büyükelçileri bakanlığa çağrılmıştı.

19.56 - Türk savaş uçaklarının hava harekatı başlatmasından sonra çok sayıda sivilin Afrin’den ayrılıp Halep’e geçmek için evlerini terketmeye başladığı öğrenildi. Ancak Türk güvenlik kaynaklarına gelen bilgilere göre, sivil halkın kaçışını önlemek için PYD ve rejim güçleri Halep yolunu keserek halkın geçişine izin vermiyor. PYD’nin sivil halktan bazılarını Türk jetlerinin hedef alabileceği noktalara yerleştirdiği de gelen bilgiler arasında. Bu arada Türkiye istikametine yönelik göç olasılığına karşı Kızılay, Afrin’in doğusunda bulunan Azez’de çadır kent kurmaya başladı. (Uğur ERGAN/ANKARA)

19.47 - Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Suriye’deki ABD yanlısı silahlı gruplara silah temin etmesi nedeniyle Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyon başlattığını hatırlatarak "ABD’nin Suriye’deki sorumsuz davranışları, ülkedeki çözüm sürecini tehdit etmektedir" açıklamasında bulundu.

19.45 - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba köyünün karşısında yer alan terör örgütü PYD/PKK işgali altındaki bölgeden çatışma sesleri duyuluyor. Sınırda konuşlu topçu birlikleri, taciz ateşlerine misliyle karşılık veriyor.

19.30 - Türk savaş uçakları, PKK/PYD terör örgütünün elindeki Minniğ Havalimanı'nı vurdu. Bu havalimanı, ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye silah sevkederken kullandığı havalimanıydı.

19.25 - Rusya Savunma Bakanlığ'ndan ABD'ye tepki geldi. Açıklamada, "ABD'nin Suriye'de attığı sorumsuz adımlar nedeniyle ülkedeki çözüm süreci ve Cenevre süreci tehdit altına giriyor." dendi.

19.18 - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camilerimizde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir" dedi.

19.10 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, "BM dahil tüm taraflara bilgi verdik" dedi. Türkiye'nin Suriye rejimini de yazılı olarak bilgilendirdiği belirtiliyor.

19.02 - Hükümetten ilk açıklama Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ Afrin’e yönelik harekatın uluslararası hukuka uygun ve meşru olduğunu açıkladı.

18.41 - İran, Suriye’de gerçekleştirilebilecek herhangi bir kara harekâtının 29-30 Ocak’ta Soçi’de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni etkileyebileceğini belirtti.

18.30 - Türk Silahlı Kuvvetleri, 18.30 itibariyle belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'ini vurdu. Hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümünün PYD/PKKlı olduğu öğrenildi. TSK, teröristlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını vurguluyor. AA hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümünün PYD/PKK'lı olduğunu bildirdi.

17.50 - Başbakan Yıldırım'ın 16.50'te CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayıp harekattan önce bilgi verdiği bildirildi.

17.30 - Türkiye-Rusya-ABD hattında yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor.

17.12 - Bombardımanı izlemek için sınıra gelen vatandaşları güvenlik güçleri uyarıyor.

17.00 - Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 adet F-16 tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalandı ve Afrin'i bombalamaya başladı. Zeytin Dalı adı verilen harekat kapsamında terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ hedefleri vuruluyor. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Bilecik kongresinde yaptığı konuşmada, "TSK havadan harekata başlamıştır" dedi. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin bir kısmı da terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı.

14.25 - Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kütahya il kongresinde, "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek" dedi.