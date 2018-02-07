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    Son dakika: Afrin'den acı haber: İki şehit

    hurriyet.com.tr
    07.02.2018 - 22:24 | Son Güncelleme:

    Afrin'in Bülbül beldesi güneybatısı ile El Maski civarındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca düzenlenen tanksavar ve havan saldırıları sonucu 2 askerin şehit olduğu bildirildi. Alçak saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in Bülbül beldesi güneybatısı ve El Maski civarında bulunan TSK unsurlarına yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve havan saldırıları sonucu 2 askerin şehit olduğu ifade edildi.

    Saldırının ardından bölücü terör örgütü mensuplarına bölgedeki mevcut ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiği belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Son dakika: Afrinden acı haber: İki şehit

    Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar 3 ay önce evlenmişti...

    KARABÜK’TE TOPRAĞA VERİLECEK

    Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın ailesini ziyaret eden Karabük Valisi Kemal Çeber, yaptığı açıklamada, "Allah annesinden veÿbabasından razı olsun. Çok büyük bir metanetle karşıladılar. Bir aksilik olmazsa Kent Meydanı’nda cenaze namazımızı kılacağız. Ailemizin isteği, şehidimizin de vasiyeti üzerine Safranbolu’da defnedeceğiz. Şehidimizin ailesi Afyon Çaylı. Ama kendileri 14 yıldır burada. Baba emekli bir asker. Şehidin eşi Tunceli’de görevli. Eşi Hafize Nur Safranbolulu. Hafize Nur’un da olayı çok büyük bir metanetle karşıladığını Tunceli’deki arkadaşlarımdan öğrendim. Büyük bir saygı içerisinde ’Anne baba neyi uygun görürse o olur’ dedi. Hepimizin başı sağolsun" dedi.

    ASKER ANNESİ VALİYE SARILDI

    Vali Çeber, makam aracına doğru giderken yanına gelip oğlunun Afrin’de uzman çavuş olduğunu söyleyip kendisine sarılarak ağlayan anne Sevinç Korkut’u teskin etmeye çalıştı. Anne daha sonra kontrol amacıyla şehidin evinin önünde hazır bekletilen ambulansa götürüldü.

    Şehidin vasiyeti üzerine cenazesinin Karabük’te toprağa verileceği belirtilirken, yarın ikindi namazının ardından Kent Meydanı’nda kılınacak cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. Şehit haberini alan yüzlerce vatandaşlar ise, ailenin evinin önünde beklerken büyük üzüntü yaşandı.

    Etiketler: TSK , Zeytin Dalı Harekatı , Şehit , son dakika , haber
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