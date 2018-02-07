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    Son dakika... Afrin yolundaki kritik köy ele geçirildi

    AFRİN/ANKARA (AA)
    07.02.2018 - 16:46 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimleri ile Havuz Tepesi'ni teröristlerden temizledi.

    Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimlerini terör örgütü PYD/PKK'dan aldı. İsimleri aşağı Şeyh Huruz, Orta Şeyh Huruz ve Yukarı Şeyh Huruz olarak geçen yerleşimlerin yanı sıra Havuz Tepesi de terörden arındırıldı.

    TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 24'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 12'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 40 noktayı örgütten kurtarmış oldu. Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

    "Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sergaya Tepesi."

    Anadolu Ajansı, harekatla birlikte şu ana kadar oluşan haritayı duyurdu. 

    Son dakika... Afrin yolundaki kritik köy ele geçirildi

    Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) topçu birliklerince ateş altına alındı.

    Son dakika... Afrin yolundaki kritik köy ele geçirildi

    Etiketler: Son dakika , Zeytin Dalı Harekatı , Afrin , haber
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