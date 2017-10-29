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    Son dakika! AFP: Barzani istifa etti

    Hürriyet Haber
    29.10.2017 - 16:55 | Son Güncelleme:

    AFP haber ajansı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani'nin görevinden çekildiğini duyurdu. AA'nın geçtiği habere göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Barzani'nin 1 Kasım itibarıyla sona eren başkanlık görevine "devam etmeyeceği ve süresinin uzatılmasını da kabul etmediği" bildirildi. Öte yandan, parlamento oturumuna, yükselen tansiyon nedeniyle bir süre ara verildiği bildirildi.

    IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin yetkilerinin diğer mercilere devredilmesi gündemiyle toplanan Kürt Parlamentosu’nda kapalı oturum gerçekleştiriliyor.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin 1 Kasım itibarıyla sona eren başkanlık görevine "devam etmeyeceği ve süresinin uzatılmasını da kabul etmediği" bildirildi.
    IKBY meclisinde düzenlenen bugünkü oturumda Barzani'nin daha önce yolladığı mektup okundu.

    Mektupta Barzani'nin şu ifadeleri yer aldı:

    "1 Kasım itibarıyla süresi dolan başkanlık görevime devam etmek istemiyorum. Aynı zamanda başkanlık yasasının değiştirilmesi veya süresinin de uzatılmasını kabul etmiyorum. Başkanın yetki ve görevinden kaynaklı yasal boşluğun yaşanmaması için en kısa zamanda tarafların toplanması gerekiyor."
    IKBY Başkanı Barzani, halk içinde "hakların elde edilmesi ve kazanımların korunması" için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

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    Etiketler: Kuzey Irak , son dakika
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