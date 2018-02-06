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    Son dakika... Adnan Oktar ve kediciklerine ceza geldi

    Aysel ALP / ANKARA - AA
    06.02.2018 - 17:36 | Son Güncelleme:

    RTÜK, Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 kanalına beş kez program durdurma ile en üst düzeyden idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. RTÜK Üyesi İsmet Demirdöğen, yaptığı açıklamada bu cezanın televizyon yayınına kadın istismarından verildiğini belirterek, "Kadınların dans ettirilerek, oynatılarak aşağılandığı görüntüler nedeniyle ceza verildi" dedi.

    RTÜK, Adnan Oktar'ın kanalına kadın istismarından ceza kesti. hurriyet.com.tr'in edindiği bilgiye göre Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanununun 8.maddesinin 1.fıkrasının S bendini ihlalden 5 kez program durdurma ile bir önceki ay reklam gelirinin yüzde 5'i oranında idari para cezası verildi.

    RTÜK'ün Üst Kurul toplantısında, Oktar'ın A9 TV üzerinden yaptığı yayınlar ele alındı. AA'nın haberine göre söz konusu televizyon kanalında yayınlanan "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programla ilgili yapılan değerlendirmede, bir ayetin yorumlanması esnasında geçen konuşmalarda müzik parçalarının çalındığı, genç kız ve erkeklerin oyun havaları eşliğinde oyun oynadıkları, bir kadın katılımcının uygun olmayan tavırlar içerisinde Adnan Oktar'a özel, yakın mesafede dans figürleri sergilendiği belirtildi.

    Üst Kurul, dini formattan çıkarılarak eğlence programına dönüştürüldüğü belirtilen yayınlarla ilgili kanala 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin 1.fıkrasında yer alan "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez." hükmünün ihlal edildiği kanaatine vardı. Bu kapsamda, A9 TV'ye beş kez program durdurma ile en üst düzeyden idari para cezası olan yüzde 5 oranında ceza kesildi. Kanal, bir önceki ayki reklam gelirlerinin yüzde 5'i oranında para cezası ödeyecek.

    "Gizli ticari iletişim" cezası

    Üst Kurul, ayrıca A9 TV'nin bir başka programında "gizli reklam" ve "denetimden kaçma" gibi uygulamaların gerçekleştirildiğini saptadı. Kanaldaki "Hoş Sohbetler" isimli canlı yayın programının bir yerinde izleyicilerin alt yazı ile internet ortamına yönlendirildiğini ve canlı yayının internet üzerinden devam ettirildiğini belirleyen RTÜK, bu şekilde hem söz konusu adreslerin "gizli ticari iletişimine yer verildiğini" hem de RTÜK denetiminden kaçınılmaya çalışıldığını tespit etti.

    A9 TV'ye bu nedenle de tavandan idari para cezası uygulandı.

    A9 TV için 4 bin 592 şikayet

    Öte yandan, RTÜK'ten edinilen bilgiye göre, 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ile RTÜK İletişim Merkezi üzerinden sadece A9 TV ile ilgili 4 bin 592 şikayet iletildi. Şikayetlerin genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık, cinsellik ve müstehcenlik ilkelerine aykırılık üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

    CEZA GEREKÇESİ KADIN İSTİSMARI

    RTÜK Üyesi İsmet Demirdöğen, yaptığı açıklamada bu cezanın televizyon yayınına kadın istismarından verildiğini belirterek, "Kadınların dans ettirilerek, oynatılarak aşağılandığı görüntüler nedeniyle ceza verildi" dedi.

    Demirdöğen, internet üzerinden yapılan yayınları nedeniyle bir ceza verilemediğini ancak Meclis'e sevk edilen torba yasa tasarısındaki maddenin yasalaşması sonrasında internet yayınlarına da cezanın mümkün olacağını vurguladı.

    6112 sayılı Kanunun'un 8.maddesi "Yayın Hizmeti İlkeleri" başlığını taşıyor. 1.fıkra "Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla bu fıkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar" diyor.

    S bendi ise; yayın hizmetlerinin "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" hükmünü düzenliyor.

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    Etiketler: RTÜK , Adnan Oktar , ceza , son dakika , haber
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