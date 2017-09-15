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    Son dakika... Adliye karıştı! Sarallar ve Şahinler birbirlerine girdi

    Damla GÜLER - Ceylan SEVER / İSTANBUL
    15.09.2017 - 14:26 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 15:05

    'Şahinler' suç örgütü lideri Sedat Şahin ile 'Sarallar' suç örgütü lideri Burhanettin Saral'ın yargılanmasına devam edildi.

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    • Sarallar ve Şahinler birbirlerine girdi Adliye karıştı
    • Sarallar ve Şahinler birbirlerine girdi Adliye karıştı
    • Sarallar ve Şahinler birbirlerine girdi Adliye karıştı
    • Sarallar ve Şahinler birbirlerine girdi Adliye karıştı

    İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sedat Şahin ile tutuksuz sanık Burhanettin Saral hazır bulundu. Alınan savunmalar ve tahliye taleplerinin ardından Mahkeme Sedat Şahin'in tutukluluğuna devam devam kararı verilen mahkeme ertelendi

    ADLİYE KARIŞTI

    Mahkemenin ertelenmesinin ardından ise adliye koridorları bir anda karıştı. Duruşmanın görüldüğü katın bir alt katında karşı karşıya gelen iki grup birbirine girdi. Polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle ayrılan iki grup uzun süre sakinleştirilemedi.

    Duruşma sebebiyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı adliye binasına tutuksuz sanıkların duruşma salonuna girmeden önce tekrar üstü arandı. Çok sayıda polis de adliye içi ve dışında güvenlik önlemi aldı.

    Etiketler: Sarallar , Şahinler , duruşma , KAVGA
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