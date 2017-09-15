Son dakika... Adliye karıştı! Sarallar ve Şahinler birbirlerine girdi

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sedat Şahin ile tutuksuz sanık Burhanettin Saral hazır bulundu. Alınan savunmalar ve tahliye taleplerinin ardından Mahkeme Sedat Şahin'in tutukluluğuna devam devam kararı verilen mahkeme ertelendi

ADLİYE KARIŞTI

Mahkemenin ertelenmesinin ardından ise adliye koridorları bir anda karıştı. Duruşmanın görüldüğü katın bir alt katında karşı karşıya gelen iki grup birbirine girdi. Polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle ayrılan iki grup uzun süre sakinleştirilemedi.

Duruşma sebebiyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı adliye binasına tutuksuz sanıkların duruşma salonuna girmeden önce tekrar üstü arandı. Çok sayıda polis de adliye içi ve dışında güvenlik önlemi aldı.