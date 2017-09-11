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    Hürriyet >Gündem>Son dakika... Adana'da trafik polisi dehşet saçtı, akrabalarını öldürdü

    Son dakika... Adana'da trafik polisi dehşet saçtı, akrabalarını öldürdü

    DHA
    11.09.2017 - 15:43 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 16:40

    Adana'da bir trafik polisi, 9 bin lira alacağını ödemedikleri iddiasıyla 2 dayısı ile kuzenini beylik tabancasıyla öldürdü.

    Olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde meydana geldi. Trafik polisi Görkem E., polis olmadan önce ortak kerestecilik yaptığı dayıları İlyas Barak ve Ümit Barak'ın iş yerine geldi. Görkem E., burada ortaklıkları döneminden alacağı olan 9 bin liranın ödenmesi için dayıları ve iş yerinde bulunan kuzeni Onur Bakabula ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Görkem E., üzerindeki beylik tabancasıyla dayılarını ve kuzenini başlarından vurduktan sonra otomobil ile kaçtı.

    Son dakika... Adanada trafik polisi dehşet saçtı, akrabalarını öldürdü
    Yaşamını yitirenlerden İlyas Barak

    Ümit Barak olay yerinde, ağır yaralanan İlyas Barak ile Onur Bakubala kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Trafik polisi Görkem E., Kürkçüler Mahallesi'nde polisi arayıp teslim olmak istediğini bildirdi. Görkem E., bulunduğu yere gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

    Son dakika... Adanada trafik polisi dehşet saçtı, akrabalarını öldürdü
    Ümit Barak, saldırıda yaşamını yitirdi. 

    Son dakika... Adanada trafik polisi dehşet saçtı, akrabalarını öldürdü

    Etiketler: Adana , trafik polisi , cinayet , son dakika
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