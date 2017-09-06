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    Son dakika! Adana'da film gibi olay... Servet yola düştü! Yatak altından çıktı

    İHA
    06.09.2017 - 11:33 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 11:58

    Adana'da, bir kuyumculuk firmasına ait 45 bin 418 dolarlık (yaklaşık 153 bin TL) külçe altın, özel güvenlik midibüsünden düştü. Polis ekipleri, altını alan Suriyeliyi 41 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek buldu. Mahkemenin serbest bıraktığı zanlı, külçenin altın olduğunu bilmediğini söyleyerek, "Yolda buldum merak edip aldım. Ancak eve getirdim ne olduğunu anlayamayınca korkup yatağın altına attım" dedi.

    Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Niğde'deki bir kuyumculuk firması, 26 kilo 194'er gram 18 saf altını özel bir güvenlik firmasıyla Adana'ya götürmesini, buradan da işlenmesi için uçakla İstanbul'a göndermesini istedi.

    Firma altınları ayrı ayrı 18 torbaya koyup midibüs ile Adana'ya geldi. Midibüs Dadaloğlu Mahallesi'nde döner kavşağa biraz hızlı girince midibüsün kapısı açılarak 45 bin 418 dolar değerindeki külçe altınlardan biri torba içinde yola düştü. Midibüsteki görevliler ise fark etmedi. Bu arada arkadan gelen toplu taşıma aracı da düşen torbayı fark etmedi ancak onun arkasından gelen otomobildeki şahıs altını fark edip aldı. Güvenlik şirketinin midibüsü ve otomobil bir süre kırmızı ışıkta bekledikten sonra yeşilin yanmasıyla hareket etti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik elemanları kısa sürede altının düştüğünü fark etti ancak olay yerine geldiklerinde altını bulamayınca durum polise bildirdi.

    GÜVENLİK ŞİRKETİ TATBİKAT YAPTI

    Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede araştırma başlattı. Bu arada, özel güvenlik şirketi önce çalışanlarından şüphelenip, altını alan kişiyle ortak çalışmış olabileceklerini düşündü. Ancak yapılan görüşmelerden özel güvenlik elamanları dönerli kavşağı dar alıp biraz da hızlı girince kapının açıldığını söyledi. Bunun üzerine özel güvenlik firması aynı kavşağa gelerek defalarca kapıyı kilitlemeyerek aynı hızla girip tatbikat yaptı. Her seferinde midibüsün kapısı açılıp altın düşünce olayda özel güvenlik elemanların kastı olmadığı anlaşıldı.

    41 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

    Polis olay yerinde ve otomobilin gittiği güzergahta tam 41 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Polis bu görüntüleri tek tek inceleyerek otomobilin plakasını belirledi. Polis plakadan otomobilin Suriyeli Hashem Ebrahım (38) isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. Polis zanlının Yüreğir ilçesinde bir adreste kaldığını da belirledi.

    'NE OLDUĞUNU ANLAMADIM YATAĞIN ALTINA ATTIM'

    Polis eve yaptığı baskında tercüman yardımıyla olayı anlatıp altının nerede olduğunu sordu. Zanlı altın olduğunu bilmediğini söyleyerek, "Yolda buldum merak edip aldım. Ancak eve getirdim ne olduğunu anlayamayınca korkup yatağın altına attım hala orada duruyor" dedi. Polis yatağın altına baktığında saf altını buldu. Polis zanlıyı açıktan hırsızlık suçlamasıyla gözaltına aldı. Altını da alıp sahibine teslim etti. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Son dakika Adanada film gibi olay... Servet yola düştü Yatak altından çıktı

    Etiketler: Altın , Adana , Suriyeli
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