Merakla beklenen filmin fragmanı yayına girdi. Muhsin Bey, Eşkıya, Gönül Yarası, Av Mevsimi filmlerinin yazar ve yönetmeni Yavuz Turgul, bu filmlerin unutulmaz oyuncusu Şener Şen, “Yol Ayrımı” filminde bir kez daha bir arada.







TMC Film’in yapımını FOX işbirliğiyle üstlendiği, yapımcılığını Erol Avcı’nın yaptığı filmde, Çiğdem Selışık Onat, Rutkay Aziz, Nihal Yalçın, Mert Fırat, Tilbe Saran, Ruhsar Öcal, Defne Kayalar ve Şerif Erol da rol alıyor.

Acımasız işadamı

Şener Şen’in 7 yıl aradan sonra başrolünü üstlendiği filmde, acımasız bir işadamı olan Mazhar Kozanlı’nın yaşadığı büyük bir travma sonrası hayatında bir yol ayrımına gelişi anlatılıyor. Çalınmış çocukluğunu geri almanın, hayatını gerçekten istediği gibi yaşamanın bedelini ödemeye hazır mı? Doğayı ve insanları başka bir gözle görmenin, hissetmenin bedeli ne olacak? Hayatında ilk kez bir yol ayrımına varan Mazhar gerçekten istediği yoldan ilerleyebilecek mi?