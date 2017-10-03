Açıköğretim’de yeni dönem! 'Proje ödevi gibi düşünün'

Prof. Dr. Güney, “Örgün öğretimde öğrenciler 4 yıllık bir bölümü bitirmeden önce nasıl proje ya da bitirme ödevi hazırlıyorlarsa, Açıköğretim Sisteminde de mezun olmadan önce örgün öğretimdekine benzer şekilde bir ders kapsamında aynı çalışmayı yapmalarını bekliyoruz. Parçalı Sınav olarak adlandırdığımız bu sistemde, öğrencilerimiz dönem boyunca yaptıkları çalışmaları iki aşamada sisteme yükleyecekler. İlk aşamada bir araştırma raporunun giriş, özet ve kaynakçasını; ikinci aşamada ise araştırma raporunun tamamını sisteme yüklemelerini bekliyoruz. Buradaki amacımız, öğrencilerimizin çoktan seçmeli sınavların dışında da örgünde çok kullanılan araştırma projesi yapma konusunda bilgilerini artırmak ve onlara yeni bir kazanım sağlamaktır. Bu uygulamayla öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini daha iyi ölçeceğimizi düşünüyoruz. Bir sınavdan çok, proje ödevi değerlendirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz bu uygulama. İlk olarak Felsefe, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı lisans programlarında birer ders kapsamında gerçekleştirilecek" dedi.

'ARADAKİ FARKI KALDIRMIŞ OLACAĞIZ'



Yeni sistemin öğrencilere artı bir değer katacağını sözlerine ekleyen Açıköğretim Sisteminden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, sözlerine şöyle devam etti:



“Örgün eğitimde yapılan bir etkinliği farklı bir değerlendirme yöntemini Açıköğretim’deki öğrencilerimiz için de uygulayarak, aralarında olduğu düşünülen farklılığı ortadan kaldırmış olacağız. Böylece öğrencilerimiz, farklı bir kazanım daha elde etmiş olacaklar. Zaman içerisinde bu uygulamayı farklı bölümlere genişletmeyi düşünüyoruz. Öncelikle dört programda başlayıp geliştirerek yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Öğrencilerimizin bu yeni sistemle çok daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Dönem içerisinde ilk dört hafta bu çalışmayı nasıl yapacaklarıyla ilgili kendileriyle bilgiler paylaşılacak. ‘Nasıl araştıracaklar?’, ‘Nerelere bakacaklar?’, ‘Nasıl kaynak toplayacaklar?’, ‘Nasıl rapor yazacaklar?’ bunlarla ilgili ayrıntılı olarak eğitimler yapılacak. Tüm bunların ardından kendilerine bir konu başlığı verilecektir. Onlardan istediğimiz araştırmalarını yaparak belirli bir formatta rapor haline getirmeleridir. Biz de onların çalışmalarını değerlendirip kendilerine not vereceğiz."