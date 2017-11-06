Son dakika... ABD'nin vize açıklamasına Türkiye'den yanıt: Dosyalarla ilgili güvence verilmedi

Vize krizi ile ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan ve "Türkiye'deki misyonumuzda yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına ilişkin Türk hükümetinden ilk etapta üst düzeyde güvence almış bulunuyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamaya Türkiye'den yanıt geldi. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinden bugün yapılan ikinci açıklamada, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak ABD’ye herhangi bir güvence verilmediği kaydedildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Türkiye bir hukuk devletidir ve yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermesi sözkonusu değildir. Türkiye’de hiçbir temsilcilik görevlisi kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmamıştır. ABD tarafından istihdam edilen sözkonusu personel de keza resmi görevi çerçevesinde değil, hakkında çok ciddi suçlamalar olduğu için adli sürece tabi tutulmuştur. Bundan sonraki süreçte de Türkiye’de konsolosluk görevleri dışına çıkarak suç işleyen kişilerle ilgili yargı süreci başlatılması bağımsız yargının gereğidir.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Öte yandan, 18 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da Türk ve ABD yetkililerinin katıldığı toplantıda adli konularda ve konsolosluk işbirliğiyle ilgili olarak karşılıklı daha iyi bilgilendirme yapılması konusunda mutabık kalınmıştır. Türkiye’deki tüm diplomatik ve konsüler temsilcilikler için olduğu gibi ABD’nin temsilciliklerinin güvenliğiyle ilgili de gereken tüm tedbirler alınmışken ve bu hususta her vesileyle ABD tarafından ilave ihtiyaç olmadığı bildirilmişken, sözkonusu açıklamada güvenlik durumuna atıfta bulunulması yadırganmıştır ve gerçeği yansıtmamaktadır. ABD’de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye’nin çok ciddi endişeleri bulunmaktadır. Türk yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdüreceklerdir.”

T.C. Vaşington Büyükelçiliği Açıklaması, 6 Kasım 2017 pic.twitter.com/pt9hIzenhT — TurkishEmbassyDC (@TurkishEmbassy) 6 Kasım 2017

ABD'NİN AÇIKLAMASI

Vize krizi sonrası bugün yaşanan gelişmelere ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden şu açıklama yapılmıştı:

Türkiye'deki misyonumuzda yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına ilişkin Türk hükümetinden ilk etapta üst düzeyde güvence almış bulunuyoruz. Ayrıca Türk hükümetinden, yerel çalışanlarımızın kendi resmi görevlerini yerine getirirken gözaltına alınmayacakları veya tutuklanmayacaklarına ilişkin güvence de alınmıştır.

Bundan sonra Türk hükümeti bizim yerel bir çalışanımızı gözaltına alma ya da tutuklama niyetine ilişkin önceden Amerikan hükümetine bilgi vermeyi taahhüt etmiştir.

Bu ön güvenceler temelinde, Türkiye'de kısıtlı vize hizmetlerinin yeniden başlamasına izin verecek derecede güvenlik durumunun iyileştiğine inanmaktayız. Halihazırda tutuklu misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut davalarla ilgili ciddi endişemiz sürmektedir.

Aynı zamanda Olağanüstü Hal altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin endişemiz devam etmektedir. Amerikalı yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Türk muhataplarıyla görüşmeyi sürdüreceklerdir.

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