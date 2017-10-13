Son dakika: ABD'nin İran kararı

ABD Başkanı Trump stratejisini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan şu aşamada çekilmeyeceğini ancak Başkan Donald Trump'ın Kongreden anlaşmayı yeniden gözden geçirmesini isteyeceğini söylemişti. Trump'tan ise İran'a yönelik çok sert açıklamalar geldi

Trump'ın sözleri şöyle:

İran rejimi 11 eylül saldırısı üst düzey teröristleri sakladı, Usame Bin Ladin'in oğlu da dahil. İran rejimi dünyada teröre destek veren ülkelerin başında geliyor. El Kaide, Hizbullah'a destek vermeye devam ediyor. İran, Amerikan birliklerini ve müttefiklerimizi tehdit eden füzeleri geliştirmeye devam ediyor. Arap yarım adasında bu tacizlere devam ediyor ve yalan yanlış suçlamalarla Amerikalıları rehin tutuyor.

'İRAN'IN KORKUNÇ PLANLARINI GÖZARDI EDEMEYİZ'



İran silahsız öğrencilere ateş açmıştır. Yemen’de ve Suriye’de şiddeti ateşlemiştir. Suriye’de Esad rejiminin insanlık suçlarına destek olmuş ve Esad’ın kimyasal silahlarını sivillere karşı kullanılmasına destek olmuştur. Rejimin cinayetlerle dolu geçmişi düşündüğünde, gelecek için korkunç planlarını göz ardı edemeyiz.

'GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ ANLAŞMA'



Durumun ciddiyetine varmış olarak ABD ve BM Güvenlik Konseyi uzun süredir İran’ın nükleer silahlara ulaşmasını engellemek için kararlılıkla hareket etmesi gerekmektedir. İran rejiminin çökmesini sağlayacak, diktatörlüğün çökmesini sağlayacak adımlar atılması gerekirken İran ile nükleer anlaşma yapılmıştır. Bu ortak hareket planı bir çok kez söylediğim gibi İran nükleer anlaşması tarihin gelmiş geçmiş en kötü anlaşmalarından biridir.

'İRAN'IN ALDIĞI PARALAR NEREYE GİTTİ'



100 milyardan fazla paraları ve hükümetleri bu paraları terörü finanse etmek için kullanabilir. İran hükümeti 1,7 milyar dolarlık bir anlaşmayı da aldılar. Uçağa bindirilerek İran’a gönderildi bu para. Düşünün havaalanında İranlılar bu parayı aldılar. Bu paralar nereye gitti çok merak ediyorum. Birkaç yıl içerisinde kısıtlamalar kalktığında İran hızlı bir nükleer silah geliştirmeye geçebilir. Bu anlaşmanın en kötü tarafıysa bütün para nakit olarak ödendi. Anlaşmanın sonunda ödenirdi aslında ama yapılan yapıldı. Bizde şu anda bunun farkındayız. İran rejimi anlaşmayı pek çok kez ihlal etti. Örnek olarak iki olayda, 130 metrik ton su limitini geçtiler. İran rejimi aynı zamanda da beklentilerimizi de karşılamadı. Operasyonların da bizim beklentimizi karşılamadı. Uluslararası gözlemcileri de korkutarak tam denetleme yapmalarını engelledi ki aslında anlaşma bunu ön görüyordu.



İRAN'A KARŞI ÇOK SERT YAPTIRIMLAR



Çoğu kişi şuna inanıyor. İran, Kuzey Kore ile anlaşma yaptı. İstihbarat birimlerine diyeceğim ki onlara çok ciddi anlaşmalar yapın ve araştırın. Bulduklarınızdan çok daha öteye gidin emrini vereceğim. İran şu an için anlaşmanın şartlarına uymuyor. Bu yüzden de İran tarafından ortaya konan tehdit sonucunda ve müttefiklerimizle yaptığımız istişareler sonucunda yeni planımızı açıklıyoruz. Öncelikle müttefiklerimizle çalışacağız. Bölgedeki teröristlere yardımcı olanlara karşı çalışacağız. Aynı zamanda da İran’ın terörle olan finansal desteğini kesmek için çalışacağız. Roket füze ve nükleer silahların dağıtılmasını engelleyeceğiz. Ve rejimi nükleer silah edinmesine giden bütün yolları engelleyeceğiz. Pek çok yeni adım da açıklayacağım. Bu stratejimizin icrası İran’a karşı bekleyen son derece sert yaptırımlara karşı devam ediyor.

İRAN'A KARŞI BİRLEŞME ÇAĞRISI



İran Devrim Muhafızları, aslında bütün kirli işlerini yapan örgüt. Suriye’de teröristleri desteklemek, sivillere saldırılması için hatta hatta Washington’daki meşhur bir restoranın bombalanmasını bile bunlar tezgahlamıştı. Altımdaki kişilere bütün yetkiyi veriyorum. Bütün ajanlarıma, mecralarımıza da çağrı yapıyorum. müttefiklerimize de çağrı yapıyorum. siz de bize katılın. İran balistik füze programına karşı birleşelim. Nükleer anlaşma imzalandığından beri rejimin tehlikeli davranışları sadece arttı. Yaptırımlar da kaldırıldı aslında. İran güzel kazançlı ticari işlere de girdi. Anlaşmalar 2015’te tamamlandığında İran nükleer anlaşmayı geçirdi.

'KONGRE ÇALIŞMAYA BAŞLADI'



Bugün ilan ediyorum. Biz artık bu anlaşmayı devam ettirmeyeceğiz ve ettiremeyiz. Bu anlaşmanın sonucu daha fazla şiddet, terör ve İran nükleer terörü anlamına geliyor. Emir veriyorum, bu anlaşmadaki açıkların kapatalım ki bir daha asla İran rejimi dünyayı nükleer silahlarla tehdit edemesin. Eski anlaşmada olan yaptırımları kaldıran maddeler vardı. Bu anlaşmadaki kötü maddelerden bir tanesi de anlaşmanın icra edilmesindeki eksikliklerdi. Kongre zaten çalışmaya başladı. Söylediğim şey çok önemli. Kıtalararası balistik füze üretmemeleri için, İran’ın bir daha nükleer silah da üretememesi için Amerikalılar olarak bir kanunun, anlaşmanın ortaya çıkarılması çok önemli. Eğer bir çözüm bulamazsak kongre ve müttefiklerimizle, bu durumda anlaşmayı bitireceğiz. İran rejiminin mağdurlarının, yani halkının yanında olmaya devam edeceğiz. İran halkı rejimin hamlelerinin bedelini ödemek zorunda kalmıştır.

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