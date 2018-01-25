Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: 'ABD'nin açıklaması önceden yazılmış'

Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerinin satır başları şöyle:

Güvenli bölge konusunu daha önce Cumhurbaşkanımız gündem getirmişti. Ama bundan ne anlıyoruz? Farklı yorumlar hedefler beklentiler olabilir. Bizim beklentimiz farklı onların beklentisi farklı olabilir.

Bizim ABD ile güvenli bölge ya da başka bir konuyu görüşebilmemiz için öne güvenliği yeniden tesis etmemiz lazım. Önce güveni tesis etmemiz lazım dedim.

ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİ

Sanırım o açıklama görüşme yapılmadan önce hazırlanmış ABD tarafından. Dolayısıyla tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu. Hemen zaten görüşmeden kısa süre sonra bu açıklamayı yaptılar.



Ama önceden hazırlandığı görüşülmeyen konuları görüşmüş gibi yansıtan bir açıklama oldu. Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı zaten görüşmenin içeriğiyle ilgili.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın dün yaptıkları telefon görüşmesinin ardından önce Cumhurbaşkanlığı'ndan, daha sonra da Beyaz Saray'dan açıklamalar geldi. ABD'nin açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından, görüşmenin içeriği ile ilgili olarak yeni bir açıklama daha yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD'nin yazılı açıklamasının 'görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmadığını' belirtirken, Trump'ın 'Afrin'de tırmanan şiddetten kaygı duyduğuna' dair bir ifadesinin olmadığını ve görüşmede, 'Türkiye'deki OHAL'e' değinilmediğini belirtti. Ayrıca Erdoğan'ın, Trump'ın daha önce YPG'ye silah gönderilmeyeceğine dair verdiği sözü de hatırlattığı bildirildi.