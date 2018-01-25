Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: 'ABD'nin açıklaması önceden yazılmış'

    Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: 'ABD'nin açıklaması önceden yazılmış'

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 15:42 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin 'güvenli bölge' teklifine yanıt verdi. Bakan Çavuşoğlu, "Bizim ABD ile güvenli bölge ya da başka bir konuyu görüşebilmemiz için öne güvenliği yeniden tesis etmemiz lazım" dedi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinin ardından ABD'den yapılan açıklamayla ilgili olarak ise, "Sanırım o açıklama görüşme yapılmadan önce hazırlanmış ABD tarafından. Dolayısıyla tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu. Hemen zaten görüşmeden kısa süre sonra bu açıklamayı yaptılar" diye konuştu.

    Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerinin satır başları şöyle:

    Güvenli bölge konusunu daha önce Cumhurbaşkanımız gündem getirmişti. Ama bundan ne anlıyoruz? Farklı yorumlar hedefler beklentiler olabilir. Bizim beklentimiz farklı onların beklentisi farklı olabilir.

    Bizim ABD ile güvenli bölge ya da başka bir konuyu görüşebilmemiz için öne güvenliği yeniden tesis etmemiz lazım. Önce güveni tesis etmemiz lazım dedim.

    ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİ

    Sanırım o açıklama görüşme yapılmadan önce hazırlanmış ABD tarafından. Dolayısıyla tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu. Hemen zaten görüşmeden kısa süre sonra bu açıklamayı yaptılar.

    Ama önceden hazırlandığı görüşülmeyen konuları görüşmüş gibi yansıtan bir açıklama oldu. Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı zaten görüşmenin içeriğiyle ilgili. 

    Bakan Çavuşoğlunun ABDnin önerisine yanıtını Hürriyet duyurmuştuBakan Çavuşoğlu'nun ABD'nin önerisine yanıtını Hürriyet duyurmuştu

    GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın dün yaptıkları telefon görüşmesinin ardından önce Cumhurbaşkanlığı'ndan, daha sonra da Beyaz Saray'dan açıklamalar geldi. ABD'nin açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından, görüşmenin içeriği ile ilgili olarak yeni bir açıklama daha yapıldı.

    Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD'nin yazılı açıklamasının 'görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmadığını' belirtirken, Trump'ın 'Afrin'de tırmanan şiddetten kaygı duyduğuna' dair bir ifadesinin olmadığını ve görüşmede, 'Türkiye'deki OHAL'e' değinilmediğini belirtti. Ayrıca Erdoğan'ın, Trump'ın daha önce YPG'ye silah gönderilmeyeceğine dair verdiği sözü de hatırlattığı bildirildi.

    ABDnin açıklamasına Türkiyeden jet yanıtABD'nin açıklamasına Türkiye'den jet yanıt

    Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri