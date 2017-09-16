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    Son dakika: ABD'li komutanın yüzüne söyledi! İzni vermeyeceğiz

    Hürriyet Haber
    16.09.2017 - 16:47 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 17:33

    Hulusi Akar, Suriye ve Irak’ta kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile kritik bir görüşme yaptı.

    Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Suriye ve Irak’ta kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile kritik bir görüşme yaptı.Orgeneral Akar YPG rahatsızlığını Dunford'a iletti.

    REFERANDUM KARARI

    İki komutanın görüşmesi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da dün ve bugün yapılan NATO Askeri Komitesi Genelkurmay Başkanları Toplantısı esnasında gerçekleşti. Akar ve Dunford'un dünkü görüşmesinde Irak'ta Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararında ısrar etmesi ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldıkları öğrenildi.

    "İZİN VERMEYECEĞİZ"

    Akar, Suriye'de İdlib'de çatışmasızlık bölgesi oluşturulması ve buralara Türk, Rus ve İran gözlemci kuvvetlerinin yerleştirilmesi kararıyla ilgili Dunford'a bilgi verdi. Akar, bir kez daha ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG güçleri ile birlikte hareket etmesinden duyulan rahatsızlığı aktardı ve Türkiye'nin güney sınırlarında bir Kürt kuşağı kurulmasına izin vermeyeceği mesajını iletti. NATO komuta yapısı çalışmalarının da değerlendirildiği toplantı sırasında Akar ayrıca İtalya, İngiltere ve Romanya genelkurmay başkanları ile de görüştü.

     

     

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    Etiketler: son dakika , haber , haberler , hulusi akar , genelkurmay başkanı , arnavutluk , suriye , ırak
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