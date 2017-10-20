ABD'li dev şirket 1.3 milyon aracını geri çağıracak

Araçları geri çağırmanın maliyeti 267 milyon dolar olacak. Ford bu da dahil edildiğinde 2016'dan bu yana kapı kilit mekanizması kaynaklı sorunlardan dolayı 5 milyondan fazla aracı geri çağırmış oldu. Ford, güvenlik amaçlı geri çağırmanın donmuş kapı kilit mekanizmasından veya bükülmüş veya kıvrılmış bir tahrik telinden kaynaklandığını ve kapının açılmamasına veya kapanmamasına neden olabileceğini belirtti.

Reuters'ın haberine göre Ford sözcüsü Elizabeth Weigandt, müşterilerin gelecek ay bilgilendirileceğini, ancak parçaların ne zaman hazır olacağı konusunda bir takvim bulunmadığını söyledi.

Şirket geri çağırma maliyetinin dördüncü çeyrek sonuçlarına yansıyacağını, hisse başına yılda 1.65 ile 1.85 dolar aralığında net kâr hedefini ise koruduğunu belirtti.

Ford'un bayilere gönderdiği nota göre kilit mekanizması sıfırın altı derecelerde çalışmayabiliyor. Bu nedenle herhangi bir kaza ya da yaralanma tespit edilemediğini belirten şirket kapı kapalı göründüğünden seyir halinde açılma ihtimalinin arttığına dikkat çekti.