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    ABD'den yasa boğan haber: 3 Türk öğrenci öldü

    AA
    15.09.2017 - 00:44 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 01:40

    ABD'nin Louisiana eyaletinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 Türk vatandaşından 3'ü yaşamını yitirdi, biri hastaneye kaldırıldı. Feci kazada, 22 yaşındaki Tuğbanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz hayatını kaybetti, Fatih Turhan (25) ise hastaneye kaldırıldı.

    "Work&Travel" programı kapsamında yaz başında ABD'ye gelen 4 Türk öğrencinin, Louisiana eyaletinin Jefferson Davis Parish bölgesinde trafik kazası geçirdikleri belirtildi.

    KONSOLOSTAN AÇIKLAMA

    Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ferhat Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın I-10 şehirlerarası karayolunda meydana geldiğini söyledi.

    ABDden yasa boğan haber: 3 Türk öğrenci öldü

    Kazada, Türk öğrenciler 22 yaşındaki Tuğbanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz'in hayatını kaybettiğini belirten Alkan, yaralanan Fatih Turhan'ın (25) hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

    ABDden yasa boğan haber: 3 Türk öğrenci öldü

    Alkan, elim kazadan büyük üzüntü duyduklarını, Amerikan yerel makamlarıyla eşgüdüm içinde çalıştıklarını ve cenazelerin bir an evvel Türkiye'ye nakledilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını dile getirdi.

    DİYANET'TEN DESTEK

    Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Başkanı Yaşar Çolak da cenaze işlemleri için gerekli desteği sağladıklarını ifade etti.

    ABDden yasa boğan haber: 3 Türk öğrenci öldü

    Teksas'ın Austin kentinde çalışan öğrencilerin, kısa dönem tatillerini değerlendirmek için Louisiana'ya seyahat ettikleri öğrenildi. Kazanın, Türk vatandaşlarının bulunduğu aracın I-10 şehirlerarası karayolunda karşı şeride geçip tırla çarpışması sonucu meydana geldiği bildirildi.

    ABDden yasa boğan haber: 3 Türk öğrenci öldü

    Yaralı Turhan'ın durumunun yakından takip edilebilmesi için de bir konsolosluk memurunun Louisiana'da görevlendirildiği kaydedildi.

    Etiketler: ABD , trafik kazası , ölüm
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