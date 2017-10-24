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    Haberler >Dünya>Son dakika... ABD'den flaş YPG açıklaması

    Son dakika... ABD'den flaş YPG açıklaması

    Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
    24.10.2017 - 22:45 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye’de Rakka’nın DEAŞ’tan kurtarılmasının ardından terör örgütü YPJ/YPG’lilerin Öcalan posteri açmasına değindi. Nauert, terörle mücadele ve bölgenin güvenliğinin arttırılması için Türkiye ile birlikte çalışıldığını da kaydetti.

    Nauert, terör örgütü YPG’yi kastederek ‘tüm tarafları saldırgan görülebilecek ve bölgede yeni gerginlikler yaratacak eylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz’ dedi.

    Amerikalı sözcü ülkesinin terörle mücadele ve bölgenin güvenliğinin arttırılması için Türkiye ile birlikte çalıştığını da kaydetti.

    YENİ VİDEO HATIRLATILDI

    Salı günkü basın brifinginde ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert’e Öcalan posterine Washington’dan gelen tepkiler üzerine YPG’lilerin yeni bir video yayınladığı hatırlatıldı. Söz konusu videodan haberi olmadığını söyleyen Nauert, sahadaki gruplardan gelen yorumların hepsine yanıt veremeyeceğini kaydetti.

    Nauert şöyle konuştu:

    ‘Size söyleyebileceğim şu; Rakka’nın özgürleştirilmesi sadece koalisyon için değil bütün Suriye halkı için açık bir kazanım. Bütün tarafları – bunun içinde videosu olduğunu söylediğiniz gruplar da var- saldırgan görülebilecek ve bölgede yeni gerginlikler yaratacak eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz. Bildiğiniz gibi ABD Türkiye ile çok yakın çalışıyor. ABD yönetimi terörle mücadele ve bölgenin güvenliğinin arttırılması için Türkiye ile birlikte çalışıyor.’

    Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değil'Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değil'

     

     

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    Etiketler: ABD Dışişleri Sözcüsü Nauer , son dakika
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