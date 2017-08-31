Son dakika... ABD'den flaş Rusya kararı: Kapatıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Rusya'dan San Fransisco'daki konsolosluğunu, ayrıca Washington ve New York'taki 2 konsolosluk tesisini 2 Eylül'e kadar kapatmasını talep ettiğini açıkladı.

Nauert, "Rusya'nın göndermede bulunduğu eşitlik ruhuna göre Rus hükümetinin San Fransisco'daki Başkonsolosluğunu, Washington ve New York'taki konsolosluk binalarını kapatmalarını talep ediyoruz. Kapatma işlemi 2 Eylül'e kadar gerçekleştirmeli" ifadelerini kullandı.

Daha önce Kommersant gazetesinin haberinde, "Kommersant'ın diplomatik kaynaklarına göre Washington, Moskova'nın ABD'nin yaptırımlarına yanıt olarak Rusya'daki ABD'li diplomatların sayısının kısıtlanmasını ve bazı diplomatik mülklerine el konulmasını öngören yaptırımlarına bu şekilde yanıt vermeyi planlıyor olabilir" ifadelerine yer vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rusya'daki diplomatlarının sayısında 755 kişilik bir kısıtlamaya gidileceğini, böylelikle Rusya'daki ABD'li diplomatlarının sayısının ABD'deki Rus diplomatların sayısıyla eşitlenmiş olacağını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise geçen hafta ABD'ye 1 Eylül'e kadar diplomatlarının sayısını değiştirmesini önermişti.