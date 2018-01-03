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    Son dakika! ABD'den çok kritik İran açıklaması! 'Büyük destek göreceksiniz'

    DW Türkçe
    03.01.2018 - 16:49 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce attığı tweette, İran'da gösteri yapan eylemcilere yönelik "Zamanı gelince ABD'den büyük bir destek göreceksiniz" ifadesini kullandı. Trump'ın İran'da 30'a yakın kişinin öldüğü gösteriler esnasında yaptığı benzer açıklamarla İran yönetiminin 'dış müdahale' argümanını güçlendirdiği yorumu yapılıyor...

    ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki krize yönelik açıklama yapmaya devam ediyor.

    Attığı tweeterle İran yönetiminin 'yabancı ülkelerin' İran'daki krize müdahale ettiği argümanını güçlendirdiği yorumu yapılan Trump, son açıklamasında, ABD'nin eylemcilere uygun zamanda 'büyük bir destek' sağlayacağını söyledi. 


    Trump, tweetinde "Yozlaşmış hükümetlerini geri almaya çalışan İran halkına büyük bir saygı duyuyorum. Zamanı gelinde ABD'den büyük bir destek göreceksiniz" ifadesini kullandı. 

    İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: GÖSTERİLER SONA ERDİ

    İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, ülkesinde son günlerde gerçekleşen "rejim karşıtı" gösterilerin sona erdirildiğini iddia etti.

    İran devlet televizyonuna konuşan Caferi, "Bugün fitnenin sona erdiği gündür." ifadesini kullandı.

    Ekonomik sebeplerle geçen hafta perşembe günü başlayan eylemlerin, cuma günü ve sonrasında rejim karşıtlığına dönüştüğünü vurgulayan Caferi, "Cuma günü ve sonrası gösteriler fitne merkezli olmaya başladı. Bunlara katılan devrim karşıtları ve münafıklar gözaltına alındı." dedi.
    Caferi olaylardan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.

    Son dakika ABDden çok kritik İran açıklaması Büyük destek göreceksiniz

    İran yönetiminin çağrısıyla, rejim yanlıları bugün Ahvaz, Abadan, Gorgan, İylam, Erak, Hurrem Abad, Kirmanşah, Buşehr gibi kentlerde "rejime destek" mitingi düzenlemişti.

    RUHANİ: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BİTECEK

    Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile telefonda görüştü. Ruhani'nin Erdoğan'a, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söylediği bildirildi.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini söyledi. Kaynaklara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Ruhani'nin "halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği" yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu belirtti.

    Ruhani'nin ise Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği ve gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söylediği aktarıldı.

    Son dakika ABDden çok kritik İran açıklaması Büyük destek göreceksiniz

    HÜKÜMET YANLILARI DA SOKAĞA ÇIKTI

    İran'da ekonomik şartlar nedeniyle başlayan ancak kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemlerin ilk haftası bugün doluyor. Ülkenin birçok bölgesinde gerçekleşen gösterilerde şu ana kadar yüzlerce kişi gözaltına alınırken, en 20'den fazla kişi de hayatını kaybetti. Protesto gösterilerinin ardından bugün de on binlerce kişinin hükümete destek için sokaklara çıktığı bildirildi.

    "İNSANLARIN İFADE HAKKI VAR" DEMİŞTİ

    Gösterilerin dördüncü gününde konuya ilişkin ilk açıklamasını yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın "özgür bir ülke olduğunu" ve bu yüzden "insanların kendilerini ifade etme hakkı" bulunduğunu söylemişti.

    Ruhani buna karşın, "hükümetin toplumda huzursuzluk yaratan, kamu düzenini bozan ve kamu mallarına zarar verenlere" ise tolerans göstermeyeceği uyarısında bulunmuştu. Ruhani ertesi gün yaptığı açıklamada da olayları sadece dış güçlerin komplosu olarak görmenin hata olacağını belirterek, "İnsanların sorunları sadece ekonomik değil. Aynı zamanda daha fazla özgürlük talep ediyorlar" demişti.

     

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , HABER , SON HABER
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