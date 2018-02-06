Son dakika... ABD'den çok kritik iki isim Türkiye'ye geliyor

TSK'nın terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/PYD’yi hedef alan Zeytin Dalı operasyonu nedeniyle Suriye politikasında ciddi bir çıkmazla karşı karşıya olan Trump yönetimi haftaya Türkiye’ye çıkarma yapacak. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster İstanbul’a, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Ankara’ya geliyor.

McMaster ve Tillerson Suriye’de ABD’nin ısrarcı olduğu politika ve Afrin operasyonu nedeniyle kopma noktasına gelen ilişkileri tamir etmeye dönük mesajlar vermesi bekleniyor. Trump yönetiminin iki önemli isminin Ankara’yı Zeytin Dalı operasyonunu Menbiç’i de kapsayacak şekilde genişletmemesi için bazı formüller masaya koyması muhtemel.

YPG’YE AĞIR SİLAH KARARINI O BİZZAT AÇIKLAMIŞTI

Trump yönetiminin Irak ve Afganistan’da bizzat savaşmış generalleri arasında yer alan Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster bugün ABD’nin dış politikasına yön veren kilit isimlerin başında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16 Mayıs 2017’deki Washington ziyaretinden bir hafta önce Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı Beyaz Saray’da kabul eden McMaster, Rakka operasyonu için YPG’ye ağır silah gönderme kararını Türk yetkililere açıklayan isim olmuştu.

SON TELEFON KRİZİNİ TOPARLAMAK İÇİN DEVREYE GİREN YİNE O

24 Ocak’ta ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki son telefon görüşmesinin ardından yaşanan açıklama geriliminin giderilmesi için devreye giren isim yine McMaster’dı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’la telefonda görüşen McMaster, ABD tarafındaki koordinasyonsuzluğu kabul etmişti. Türk tarafı, McMaster’ın 27 tarihli o telefon görüşmesinde YPG/PYD’ye artık silah gönderilmeyeceğini teyit ettiğini açıklamıştı.

ERDOĞAN’IN MCMASTER’I KABUL EDİP ETMEYECEĞİ HENÜZ NET DEĞİL

McMaster’ın 13 Şubat’taki Türkiye ziyaretinde temaslarını İstanbul’da gerçekleştireceği öğrenildi. McMaster’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilip edilmeyeceği henüz net değil. Edinilen bilgilere göre Amerikan tarafı iki ziyaretin de aynı hafta gerçekleşmesi konusunda ısrarcı olunca programlar sıkıştı.

TILLERSON’IN BİR YILDA ÜÇÜNCÜ TÜRKİYE ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuğu olarak Ankara’ya gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilmesi daha muhtemel. Bu, Trump yönetimi göreve geldiğinden beri bir sene içinde Tillerson’ın Türkiye’ye yaptığı üçüncü ziyaret olacak.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson son haftalarda Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile ikisi yüz yüze olmak üzere çok sayıda görüşme yaptı. Türkiye’nin Afrin harekâtını sınırlamak için 30 kilometrelik güvenli hat önerisini gündeme getiren isim Tillerson’dı. Ancak öneriyi ham bulan Türk tarafı ilişkilerdeki Suriye kaynaklı tansiyonun düşürülmesi için ABD’nin YPG/PYD ile ilişkisini gözden geçirdiği anlamına gelecek bir dizi güven arttırıcı adımı şart koşmuştu. Ankara’nın öncelikli beklentisi Trump yönetiminin YPG’ye ağır silah gönderilmeyeceğine yönelik sözünü tutması ve daha önce gönderdiği silahları toplamaya başlaması.

YENİ FORMÜLLER MASAYA GELEBİLİR

Ankara’nın güvenli hat bölge konusundaki negatif tepkisini kamuoyuna duyurmasının ardından ABD Dışişleri resmi bir teklif yapılmadığı açıklaması yapmak durumunda kalmıştı. Ancak hem Amerikalı diplomatlar hem de asker kanadı Türkiye’nin Zeytin Dalı operasyonunun alanını ve süresini kısıtlamak için güvenli hat formülü üzerinden pazarlık yapılabileceği kanaatini koruyor. ABD tarafının geliştirilmiş bazı formülleri McMaster ve Tillerson’ın Türkiye ziyaretleri sırasında masaya getirebileceği belirtiliyor.

İKİSİNİN DE TÜRKİYE’Yİ KIZDIRAN RADİKAL İDEOLOJİ İMASI OLMUŞTU

Afrin’deki gelişmeler nedeniyle iyice gerilen ilişkileri toparlamak için Trump’ın Türkiye’ye gönderdiği iki ismin de yakın geçmişinde Türk hükümetini ayağa kaldıran açıklamalar var. McMaster geçen aralık ayında İngiliz düşünce kuruluşu Policy Exchange’in Washington’da düzenlediği bir panelde Türkiye ve Katar’ın Ortadoğu’daki radikal ideolojilerin ana sponsoru olduğunu söylemişti. Türk Dışişleri McMaster’ın sözlerine ‘hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez’ diyen bir açıklama ile şiddetli tepki göstermişti. Tillerson ile geçen sene yaz aylarında Kongre’deki bir oturumda Müslüman Kardeşler’in Türkiye’de hükümetin bir parçası olduğunu söylemişti.

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