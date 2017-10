Son dakika! ABD'de silahlı saldırı.. Yetkililer açıkladı: en az 50 ölü, 200'den fazla yaralı

SON DAKİKA: Las Vegas polisi ABD'nin Las Vegas kentinde Route 91 Harvest isimli müzik festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişinin öldüğü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, saldırıda en az 50 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.



Ölenler arasında polis memurlarının da olabileceğine dikkati çeken Lombardo, yaralanan 2 polisin de hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Lombardo, yaralı polislerden birinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.



Lombardo, görgü tanıklarının yukarıdan ateş açıldığını belirtmesi üzerine saldırganın Mandalay Bay Oteli'nin 32. katında bulunduğunun belirlendiğini söyledi.

Saldırı esnasında sahnede olan şarkıcı Jake Owen, saldırının en az 10 dakika boyunca sürdüğünü söyledi.





Otelin 29. katından sonrasını boşaltan polisin saldırganı vurarak öldürdüğüne işaret eden Lombardo, saldırganın bölge sakini olduğuna kaydetti. Lombardo, "Saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz. Yalnız kurt dediğimiz saldırgan türünden olduğunu sanıyoruz." diye konuştu.

Bu arada polis, saldırganın Asya kökenli olduğu tahmin edilen Marilou Danley adında arkadaşını bulmaya çalışıyor.

Lombardo, saldırgana ait iki aracın bulunması için kent sakinlerinden yardım istedi.



Saldırı nedeniyle bir süre kapatılan Las Vegas McCarran Havaalanı, kısmen uçuşlara açıldı.

Polisin aradığı Marilou Danley

NELER YAŞANDI?

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otomatik silah sesleri duyuluyor ve çok sayıda kişinin alandan koşarak çıkmaya çalıştığı görülüyor.

Yetkililer, saldırı sonrası Las Vegas'ın bazı yerlerine girişleri kapattı.

OTELİN 32. KATINDA ATEŞ

Reuters haber ajansı, silahlı bir kişinin ilk etapta Mandalay Bay Resort isimli otelin 32'inci katında güvenlik görevlileri ve polise ateş açtığını duyurdu. Los Angeles polisi, saldırıyı bir kişinin düzenlediğini açıkladı.

Las Vegas polisi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir şüphelinin vurularak ele geçirildiğini doğruluyoruz. Aktif araştırmalarımız sürdüğü için sahil şeridinden uzak durmaya özen gösteriniz" denildi.

TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

ABD'nin Las Vegas kentindeki müzik festivalinde düzenlenen saldırıya ilişkin ABD yönetiminden ilk açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Twittter üzerinden yayımladığı mesajında, "Las Vegas'taki korkunç saldırıda yaşamını yitirenlere ve ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Tanrı sizi kutsasın." ifadelerini kullandı.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!