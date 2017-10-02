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    Hürriyet >Dünya>Son dakika! ABD'de silahlı saldırı.. Yetkililer açıkladı: en az 50 ölü, 200'den fazla yaralı

    Son dakika! ABD'de silahlı saldırı.. Yetkililer açıkladı: en az 50 ölü, 200'den fazla yaralı

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 09:18 | Son Güncelleme:

    ABD'nin Las Vegas kentindeki bir konsere silahlı saldırı düzenlendi... Saldırgan otelin 32. katından kalabalığın üzerine ağır silahla ateş açtı. Korkunç saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti ve 200'den fazla kişi yaralandı. ABD basını, saldırganın bir 'bölge sakini' olduğunu açıkladı. ABD basını saldırganın isminin 'Stephen Paddock' olduğunu açıkladı. Saldırganın Asya kökenli olduğu tahmin edilen Marilou Danley adındaki arkadaşını bulmak için polis adeta insan avı başlattı.

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    • Las Vegasta konserde saldırı dehşeti İlk fotoğraflar...
    • Las Vegasta konserde saldırı dehşeti İlk fotoğraflar...
    • Las Vegasta konserde saldırı dehşeti İlk fotoğraflar...
    • Las Vegasta konserde saldırı dehşeti İlk fotoğraflar...

    SON DAKİKA: Las Vegas polisi ABD'nin Las Vegas kentinde Route 91 Harvest isimli müzik festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişinin öldüğü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

    Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, saldırıda en az 50 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

    Ölenler arasında polis memurlarının da olabileceğine dikkati çeken Lombardo, yaralanan 2 polisin de hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Lombardo, yaralı polislerden birinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

    Lombardo, görgü tanıklarının yukarıdan ateş açıldığını belirtmesi üzerine saldırganın Mandalay Bay Oteli'nin 32. katında bulunduğunun belirlendiğini söyledi.

    Saldırı esnasında sahnede olan şarkıcı Jake Owen, saldırının en az 10 dakika boyunca sürdüğünü söyledi. 

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    Son dakika ABDde silahlı saldırı.. Yetkililer açıkladı: en az 50 ölü, 200den fazla yaralı

    Otelin 29. katından sonrasını boşaltan polisin saldırganı vurarak öldürdüğüne işaret eden Lombardo, saldırganın bölge sakini olduğuna kaydetti.  Lombardo, "Saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz. Yalnız kurt dediğimiz saldırgan türünden olduğunu sanıyoruz." diye konuştu.

    Bu arada polis, saldırganın Asya kökenli olduğu tahmin edilen Marilou Danley adında arkadaşını bulmaya çalışıyor.
    Lombardo, saldırgana ait iki aracın bulunması için kent sakinlerinden yardım istedi.

    Saldırı nedeniyle bir süre kapatılan Las Vegas McCarran Havaalanı, kısmen uçuşlara açıldı.

    Son dakika ABDde silahlı saldırı.. Yetkililer açıkladı: en az 50 ölü, 200den fazla yaralı

    Polisin aradığı Marilou Danley

    Son dakika ABDde silahlı saldırı.. Yetkililer açıkladı: en az 50 ölü, 200den fazla yaralı

    NELER YAŞANDI?

    Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otomatik silah sesleri duyuluyor ve çok sayıda kişinin alandan koşarak çıkmaya çalıştığı görülüyor.

    Yetkililer, saldırı sonrası Las Vegas'ın bazı yerlerine girişleri kapattı. 

    OTELİN 32. KATINDA ATEŞ 

    Reuters haber ajansı, silahlı bir kişinin ilk etapta Mandalay Bay Resort isimli otelin 32'inci katında güvenlik görevlileri ve polise ateş açtığını duyurdu. Los Angeles polisi, saldırıyı bir kişinin düzenlediğini açıkladı. 

    Las Vegas polisi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir şüphelinin vurularak ele geçirildiğini doğruluyoruz. Aktif araştırmalarımız sürdüğü için sahil şeridinden uzak durmaya özen gösteriniz" denildi.

    TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

    ABD'nin Las Vegas kentindeki müzik festivalinde düzenlenen saldırıya ilişkin ABD yönetiminden ilk açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Twittter üzerinden yayımladığı mesajında, "Las Vegas'taki korkunç saldırıda yaşamını yitirenlere ve ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Tanrı sizi kutsasın." ifadelerini kullandı.

    Son dakika ABDde silahlı saldırı.. Yetkililer açıkladı: en az 50 ölü, 200den fazla yaralı

    'PAYLAŞIM YAPMAYIN UYARISI'

    Polis, insanların saldırının gerçekleştiği bölgeden kaçınması gerektiğini duyurdu. Bölgede bulunanlardan olaya ilişkin sosyal medya paylaşımı yapmamalarını talep etti. 

     

    Son dakika ABDde silahlı saldırı.. Yetkililer açıkladı: en az 50 ölü, 200den fazla yaralı

     UÇAKLAR BAŞKA BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

    Polisin açıklamasında, hava yoluyla yola çıkacaklar da, Las Vegas havalimanına yönelik bazı uçuşların başka havalimanlarına yönlendirildiği, bu nedenle havalimanına gitmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri de istendi.

    Son dakika ABDde silahlı saldırı.. Yetkililer açıkladı: en az 50 ölü, 200den fazla yaralı

    Bir hastane sözcüsü, hastaneye kaldırılanlardan en az 14'ünün durumunun kritik olduğunu açıkladı. Sözcü, yaralıların hepsinde kurşun yarası olduğunu söyledi.

    Son dakika ABDde silahlı saldırı.. Yetkililer açıkladı: en az 50 ölü, 200den fazla yaralı

    Saldırı nedeniyle büyük panik yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kentten ayrılmak isteyenler nedeniyle trafik oluştuğu görülüyor.

    Son dakika ABDde silahlı saldırı.. Yetkililer açıkladı: en az 50 ölü, 200den fazla yaralı

     

    Etiketler: ABD , SALDIRI , KONSER , SON DAKİKA
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