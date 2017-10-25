Son dakika! ABD'de silahlı saldırı... İki kişi öldü

Polis sözcüsü Stephen Williams polisin olaya müdahale ettiğini belirtirken, yerel medya iki kişinin öldüğü belirtiliyor.

23 yaşındaki Earl Andrews ile yaşıtı Monquiarius Caldwell saldırıda hayatını kaybetti. Kimliği bilinmeyen saldırganın ise cinayet mahallinden kaçtığı açıklandı.

Yerel şerif ile üniversite polisinin işbirliği yaptığı ve saldırganı aradıkları belirtildi. ABD'de silahlı saldırılar ciddi bir sorun. Son olarak ekim başında Las Vegas'taki bir müzik festivalinde bir saldırgan 50'den fazla kişiyi silahla öldürmüş, 500'den fazla kişiyi yaralamıştı.